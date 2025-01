Fernanda Torres segue na liderança

Foto: Robyn Beck / AFP GLOBO DE OURO Fernanda Torres ganhou categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, compartilhou à revista Variety que não imaginava ser chamada para protagonizar o filme "Ainda Estou Aqui".

Ela vive a personagem Eunice Paiva, mulher que conviveu de perto com o assombramento da ditadura militar após o desaparecimento de Rubens Paiva. "Acho que fiz muita comédia para Walter pensar em mim", brincou na entrevista publicada na quinta-feira, 9.

Filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, cresceu nas coxias de teatros e acumulou mais de 20 filmes. Também enveredou pela produção teatral e, na literatura, escreveu títulos como "Fim", finalista do Prêmio Jabuti em 2013 e adaptado para o streaming da Globoplay dez anos depois.

O reconhecimento nacional, entretanto, veio com a série de comédia "Os Normais" (2001). A interpretação como Sueli em "Tapas & Beijos", produção da Rede Globo entre 2011 e 2015, a tornou referência no gênero.

As cenas das respectivas obras televisivas continuam, após uma década, gerando recortes nas redes sociais. O ambiente virtual manteve a atriz como a "rainha dos memes", linguagem digital considera uma "expressão superior de arte" pela artista.

Esta aparente identificação dos espectadores com a espontaneidade de Fernanda fez com que ela se tornasse a queridinha do País neste calendário de premiações internacionais de cinema. Os brasileiros alavancaram o engajamento do perfil do Globo de Ouro no Instagram e a repercussão, somada ao talento, chamou a atenção da mídia internacional.

A transmissão do prêmio foi acompanhada como Copa do Mundo, com clima de comemoração que deve perdurar na história.

Intérprete de Eunice Paiva em

A Eunice de Fernanda escancara a excelência das obras audiovisuais nacionais, expõe a dor de tantas personagens femininas - famosas e anônimas - durante a ditadura militar e materializa a injustiça de um período que muitos continuam tentando apagar.

Mas, com Eunice, Fernanda também fala sobre a realização profissional de uma mulher que diverge das grandes vitórias do cinema internacional sem a necessidade de carregar estigmas.

