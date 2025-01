Finalmente, a taxa foi para o lixo

Foto: Mateus Dantas/CMFor Prefeito de Fortaleza sancionou a revogação da Taxa do Lixo em 10 de janeiro. No dia anterior, vereadores pausavam recesso parlamentar para votar por unanimidade a derrubada

Dez dias à frente do Executivo de Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) cumpriu a primeira promessa de campanha: revogar a Taxa do Lixo. No primeiro dia útil do ano, em 2 de janeiro, ele enviava a mensagem para a Câmara Municipal. Uma semana depois, os vereadores discutiam o texto em um dia intenso em meio a uma pausa no recesso parlamentar.

Tudo se deu após instaladas as comissões e votadas as 21 emendas. Por fim, apenas os aditivos propostos pela base foram contemplados: o refinanciamento para quem não pagou em anos anteriores e a manutenção de desconto a quem pagar o IPTU em cota única, mesmo se estiver em débito com a Taxa do Lixo.

Apesar de 19 emendas da oposição terem sido derrubadas, a vitória ocorreu por unanimidade. O cenário se desenhou bem diferente de 2022, quando a cobrança foi aprovada em uma das votações mais difíceis no Legislativo de Fortaleza. À época, o placar foi de 20 votos a 18 para criar a Taxa. Sobre isso, Evandro disse que esses parlamentares foram "induzidos ao erro" por José Sarto (PDT).

A mobilização é fruto da pressão popular. Não à toa, a medida ganhou os holofotes das promessas de campanha. Sobral se antecipou no cumprimento e, na segunda-feira, 6, o prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) comemorava votação unânime do Parlamento. Se os antecessores citavam o novo Marco Legal do Saneamento para justificar a manutenção da cobrança, hoje ela finalmente saiu do bolso da população e parou no lixo.