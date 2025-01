Agroamigo atinge mais de R$ 1 bi no Ceará e cresce 48% em 2024

Foto: Fernando Cavalcante/Ascom BNB Houve, também, aumento de 18% no número de contratações, passando de 71.949 para 84.547

O Agroamigo contratou R$ 1,04 bilhão somente no Ceará, entre janeiro e dezembro de 2024. O montante representa um aumento de 48% em relação ao valor de todas as contratações feitas em 2023, quando foram desembolsados R$ 708 milhões.

No comparativo com 2022 (R$ 463 milhões), o crescimento foi de 126%. Houve, também, aumento de 18% no número de contratações, passando de 71.949 para 84.547.

No Ceará, mais de 14 mil clientes contrataram, no ano passado, pela primeira vez com o programa de microcrédito rural.

Cenário nacional

Levando em consideração toda a área de atuação do BNB, o volume de contratações chegou a 8,6 bilhões no ano passado. O volume de crédito representa um aumento de 52% em comparação com 2023, quando foram financiados R$ 5,6 bilhões.

Houve crescimento também no número de famílias atendidas. Foram mais de 688 mil operações – alta de 17% em relação às contratações de 2023. Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o programa está ampliando sua atuação proporcionando inclusão social.

"O Banco do Nordeste recebeu mais de 113 mil clientes novos no Agroamigo, em 2024. São famílias que nunca tinham tido acesso a esse crédito e agora estão recebendo recursos para aplicar na sua plantação, criação de animais ou beneficiando sua produção. O presidente Lula nos deu essa missão de levar oportunidades a todos os lugares, atendendo principalmente os pequenos”, afirma.

Já a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, uma das maiores vantagens do programa é a oferta de apoio técnico aos produtores cearenses.

"Nossos agentes de crédito chegam a todo o estado não só com o dinheiro para aquela família investir, mas com orientação de como melhorar sua gestão e sua produção. Contamos com parceiros importantes como a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e a Fetraece, para fazer com que o agricultor cearense agregue mais valor ao seu produto."

Expansão feminina

Assim como ocorreu no ano anterior, o Agroamigo encerrou 2024 com mais financiamentos a mulheres do que para homens. No total, 51,4% dos contratos realizados e 51,6% do montante financiado foram voltados ao público feminino.

Com contratação de R$ 4,44 bilhões, mais de 353 mil microempreendedoras rurais foram beneficiadas com crédito e orientação para desenvolver suas atividades e contribuir com o sustento da família.

O que está por trás das decisões do governo Lula sobre o PIX? l O POVO NEWS

Mais notícias de Economia