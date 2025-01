O POVO é o veículo de comunicação mais premiado do Nordeste em 2024

Foto: FERNANDA BARROS PARTE da equipe de redação do O POVO

O Portal dos Jornalistas compilou quais foram os jornais e os jornalistas mais premiados do Brasil no ano de 2024. Da lista, O POVO e OP+ lideram na Região Nordeste com seis e 3 prêmios, respectivamente, além de ocupar a 5ª posição nacionalmente.

Os jornalistas destacados foram Armando de Oliveira Lima, Beatriz Cavalcante, Catalina Leite, Carol Kossling, Cristiane Frota, Fatima Sudário, Irna Cavalcante, Samuel Pimentel, Camila Pontes, Luciana Pimenta, Regina Ribeiro e Vitor Magalhães.

Ao passo que os fotojornalistas agraciados são Aurélio Alves, Fabio Lima, Fernanda Barros, Francisco Fontenele e Samuel Setubal.

Samuel Pimentel, repórter de Economia e Negócios do O POVO, foi o jornalista mais premiado do jornal. As reportagens premiadas foram “Com bilhões disponíveis, indústria constrói o futuro” e a seriada “Retratos do Bolsa Família”.

"É motivo de muita alegria aparecer com destaque em meio a tantos profissionais talentosos e admiráveis. Destaco o esforço conjunto de toda equipe do O POVO na produção dos materiais premiados e exalto a qualidade do que produzimos", disse.



O fotojornalista Fábio Lima também destacou a união no trabalho feito no O POVO. "Estar na quinta colocação no ranking do Nordeste e na 53° posição no ranking nacional é realmente um privilégio. E poder contribuir com o jornal para que ele chegue nessa posição também é muito gratificante. Quanto aos prêmios que venho recebendo, é o resultado de muita dedicação ao trabalho e um esforço de sempre trazer um bom material", frisa.

O POVO NEWS 28/1/2024, às 18 horas