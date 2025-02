Resultado do Sisu: quem paga a conta pelo erro?

Foto: Reprodução/ Juca Varella/Agência Brasil Tela do site do Sisu: resultados do Sistema de Seleção Unificada em 2025 foram divulgados com atraso

Milhares de candidatos que prestaram o mais recente Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e esperavam pelo resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, porta de entrada para universidades públicas, tiveram a expectativa frustrada na última semana. Lista de classificados, marcada pelo Ministério da Educação (MEC) para sair no domingo, 26, foi liberada na segunda-feira, 27.

Além do atraso, a listagem saiu em uma planilha de Excel. Formato diverge do padrão normal e destoa do objetivo de deixar processo o mais prático e acessível possível. Quando perguntado sobre, o ministro da Educação, Camilo Santana, se limitou a dizer que houve um "erro no processamento".

Não é a primeira vez, contudo, que "falhas" assim ocorrem. Em 2024 a lista dos aprovados foi adiada após o site apresentar problemas. Em 2021, a Página do Participante chegou a ficar instável por mais de 15 horas. Um ano antes, em 2020, candidatos enfrentaram dificuldade na inscrição da lista de espera.

Recorrentes, nunca é o MEC quem paga a conta por esses erros. O custo maior é do estudante, que só ganha mais obstáculos. Problemas não trazem à tona somente a necessidade de uma solução técnica, mas escancaram também a ausência de um cuidado humano.

Quando deixa o processo ser marcado por confusões e usa justificativas vazias, o MEC brinca com a ansiedade dos candidatos e mostra, sobretudo, ausência de empatia com a expectativa de quem sonha em ver a vida mudando.

