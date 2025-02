Tartaruga-cabeçuda é resgatada após encalhar em praia no Ceará

Foto: Célio Alves/ arquivo pessoal TARTARUGA-CEBEÇUDA foi retirada da água e levada para a areia por moradores

Uma tartaruga-cabeçuda foi encontrada encalhada na praia Emboaca, localizada no município de Trairi, a 126 km de Fortaleza. O animal foi encontrado por volta do meio-dia deste domingo, 9, por moradores e pescadores da região. A tartaruga apresentava um ferimento no plastrão — parte inferior do corpo — possivelmente causado por itens de pesca.

O biólogo e professor da rede estadual de Trairi, Célio Alves, recebeu a notícia do encalhe por meio de alguns amigos e foi até o local para auxiliar nos primeiros socorros ao animal. Ele conta que a tartaruga aparentava fraqueza e chegou a expelir sangue pelas narinas.

Ele gravou imagens do momento em que um grupo de moradores ajuda a tartaruga encalhada, tentando removê-la cuidadosamente de dentro da água. Em seguida, os moradores a levaram para a areia e contactaram as autoridades para resgatar o animal.

Confira o vídeo

O contato do resgate foi feito por meio da Aquasis que repassou as informações à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e ao Instituto Verde Luz (IVL).

A Semace informou que foi enviado veículos, biólogo e veterinária ao local.

Alice Frota, coordenadora do programa de conservação de tartarugas do IVL explica que animal trata-se de uma tartaruga-cabeçuda, de nome cientifico Caretta caretta, fêmea e já em idade adulta.

“Ela tem um ferimento no plastrão, com aparência de ter sido causado por itens de pesca, possivelmente afogou-se tentando nadar e acabou vindo encalhar na praia”, conta.

O resgate da tartaruga foi feito por volta das 17h e ela foi encaminhada para o Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB) no Rio Grande no Norte, local mais próximo que realiza reabilitação de tartarugas marinhas.

"Ela vai ser reabilitada e quando estiver respirando 100% bem, comendo tudo direitinho, ela vai ser solta no mar. Normalmente isso dura de seis meses até dois ou três anos, já que esses animais demoram um pouco para se recuperar", explica Alice Frota.



A tartaruga possui tag de identificação do Projeto Tamar e já foi marcada desovando no Espírito Santo (ES)

Etiqueta de identificação utilizada pelo Projeto Tamar em tartarugas marinhas Crédito: Célio Alves

Nas imagens compartilhadas pelos moradores é possível também ver uma identificação. O objeto trata-se de uma tag utilizada por pesquisadores do Projeto Tamar para acompanhar o deslocamento de tartarugas marinhas.

Este tipo de estudo visa a coleta de dados para estimativas de abundância populacional, taxa de crescimento, tempo de residência em áreas de desova e alimentação, além de fornecer informações sobre o comportamento migratório das espécies.

Alice Frota explica que se trata de um endereço padrão: "Concentramos todas as informações em um só lugar e o risco de perda de dados (sobre as tartarugas) reduz bastante".

O que fazer ao encontrar uma tartaruga encalhada?

A Associação Guajiru explica, em nota, que tartarugas podem encalhar por diversos motivos. Pela necessidade das tartarugas irem até os recifes de corais para se alimentarem, acabam ingerindo plástico, sofrendo acidentes em barcos ou ficando presas em redes de pesca.

Ao encontrar alguma tartaruga encalhada viva, são necessários alguns procedimentos:

Primeiro, é preciso proteger o animal fazendo sombra com uma canga, guarda-sol ou qualquer outro objeto.

Em seguida, mantenha o animal hidratado com água do mar, tomando muito cuidado para não molhar a cabeça e não gerar risco de afogamento.

Ademais, contacte as autoridades imediatamente para que o resgate e o atendimento veterinário sejam realizados com agilidade.

No Ceará, os moradores podem entrar em contato com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por meio dos números:

(85) 3101 5521

(85) 3101 5524

(85) 3254 7375

(85) 3101 5510

Atualizada às 12h de 10/02/2025