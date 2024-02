Peixe-boi Ariel viaja até Icapuí e entra no último estágio antes da soltura

Foto: Mika Holanda / Acervo Aquasis ARIEL foi transportada à seco com acompanhamento de equipe multidisciplinar

Após sete anos de reabilitação, o peixe-boi fêmea Ariel finalmente está de volta ao mar para o último estágio antes da soltura. Resgata em 2016 com poucos dias de vida, Ariel passou a vida inteira nos tanques da sede da ONG Aquasis, em Caucaia, aprendendo a sobreviver. Agora adulta e saudável, ela está praticamente pronta para a soltura. Convidado pela Aquasis, O POVO acompanhou todo o processo de translocação.

Em uma operação de dois dias, a Aquasis transportou Ariel de Caucaia à Icapuí. É na Praia de Picos, na comunidade de Redonda, onde está instalada a zona de aclimatação dos peixes-bois marinhos reabilitados pela organização. Ela consiste em uma estrutura flutuante com rede no meio do mar, na qual os animais terão contato com o meio natural de maneira controlada e acompanhada pelos técnicos responsáveis.

Ariel saiu de Caucaia às 1 hora de quarta-feira, 7, transportada em uma caixa desenvolvida pela Aquasis. Como os peixes-bois são animais pulmonares, ou seja, respiram o mesmo ar que os humanos, a translocação à seco é segura. A caixa com Ariel foi carregada por um caminhão da cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e escoltada por PMs, pela Polícia Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e pelos técnicos da Aquasis e instituições parceiras.

Uma equipe multidisciplinar de médicos veterinários, biólogos e técnicos acompanhou Ariel por todo o trajeto, hidratando-a e conferindo os sinais vitais do animal pela madrugada.

A chegada à Icapuí foi às 6 horas; o período matutino é o mais ideal para a translocação de peixes-bois por ser de maré baixa. Os moradores da comunidade de Redonda já aguardavam a peixe-boi com curiosidade, especialmente as crianças que nunca tiveram a oportunidade de ver a espécie de perto.

Por isso, a equipe da base de Icapuí da Aquasis instalou uma mesa de educação ambiental na Praia de Picos para atender o público durante a espera por Ariel. Quando ela chegou à praia, transportada por um caminhão munck, foi recebida por sorrisos empolgados. As crianças tiveram a oportunidade de se aproximar de Ariel por alguns minutos, com a supervisão dos técnicos.

Depois, Ariel foi carregada de balsa até a zona de aclimatação, onde foi liberada. Atualmente, são quatro peixes-bois na aclimatação. Ela deve ficar no espaço por seis meses a um ano. Nese período, a Aquasis analisará a adaptação de Ariel ao mar e decidirá quando ela finalmente será liberada para a vida natural.