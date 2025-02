Centro Dragão do Mar anuncia nova superintendente; saiba mais

Foto: Artur Luz/ Divulgação DRAGÃO anuncia Camila Rodrigues como nova superintendente

Com a saída de Helena Barbosa para assumir a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Camila Rodrigues assume a superintendência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O anúncio foi feito oficialmente na tarde desta quarta-feira, 12, com um comunicado enviado à imprensa.

Segundo o comunicado, Camila Rodrigues é gestora, pesquisadora e produtora executiva com mais de 20 anos de experiência. Ela é graduada em Comunicação e Artes (PUC-SP), com especialização em Gestão e Políticas Culturais (Itaú Cultural/Universitat de Girona), além de ter atuado em programas e projetos culturais em São Paulo e no Ceará, incluindo a "implantação de estruturas da Copa do Mundo no Castelão".

Camila ainda promoveu ações culturais envolvendo o Dragão e o Sobrado José Lourenço, além de ter sido assessora de Ação Cultural no Instituto Mirante de Cultura e Arte, organização social responsável pela gestão de atividades de equipamentos como o Museu da Imagem e do Som (MIS-CE), Estação das Artes e Centro Cultural do Cariri.

Saída de Helena Barbosa do Dragão do Mar

A saída de Helena Barbosa do Dragão do Mar foi anunciada em dezembro de 2024, com o anúncio de 17 novos secretários da gestão de Evandro Leitão (PT) na prefeitura de Fortaleza. Graduada em Ciências Sociais e atuando como gestora, produtora e pesquisadora, ela estava à frente do equipamento desde o ano anterior.

Com a saída de Helena, a superintendência do Dragão ficou com Jean Nascimento. O arte-educador e produtor cultural foi anunciado para o cargo "por tempo indeterminado" em 3 de janeiro de 2025. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jean atua como assessor da superintendência e colaborador do CDMAC há mais de 20 anos.