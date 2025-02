O POVO vence Prêmio Andifes de Jornalismo com série sobre educação antirracista

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO DA esquerda para a direita: Rubens Rodrigues, Kleber Carvalho, Mirla Nobre e Alexia Vieira

O POVO venceu a 24ª edição do Prêmio Andifes de Jornalismo, na categoria Educação Básica, com a reportagem “Educação antirracista: identidade e respeito às diferenças na primeira infância”. O resultado da premiação, de abrangência nacional, foi divulgado pela instituição premiadora, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), nesta sexta-feira, 21.

O material vencedor integra uma reportagem seriada, de três episódios, publicada em novembro de 2023 e tem a assinatura dos repórteres de Cidades Alexia Vieira, Mirla Nobre e Kléber Carvalho e do editor adjunto de Cidades Rubens Rodrigues.

Confira os episódios:

Infância negra e os efeitos do racismo no corpo, na mente e no desenvolvimento

Educação antirracista: identidade e respeito às diferenças na primeira infância

Wanessa Brandão: "O Brasil não sabe lidar com a diversidade"

O texto aborda um projeto aplicado na educação infantil pública de Fortaleza que valoriza as culturas africanas e afro-brasileiras. Práticas pedagógicas incluem a formação de educadores e têm mudado o cenário nas escolas, promovendo a inclusão e contribuindo no combate ao racismo.

Para a jornalista Mirla Nobre, ter um material sobre a educação antirracista como meio de transformação social sendo reconhecido mostra a importância de discutir mais "os impactos das desigualdades sociais".

"Este prêmio é muito significativo, crítico e revela a realidade da falta da educação antirracista no ensino básico, que também impacta o ensino superior, e o quanto isso precisa ser mudado. Buscamos trazer com cuidado esse cenário, que precisa cada vez mais de debate e mudanças", diz a repórter.

"Pautar o racismo na primeira infância não é algo tão comum, por isso é uma felicidade ver um tema como esse ser reconhecido. Foi muito interessante ver como as crianças da nossa cidade estão sendo preparadas para lidar com isso. Faz pensar em quanto sofrimento poderia ter sido evitado se todos nós tivéssemos acesso a uma educação antirracista desde cedo", pontua a repórter Alexia Vieira.

Já o repórter Kléber Carvalho frisa que a matéria evidencia ainda a necessidade de estruturar caminhos para que uma educação desse porte ocorra: "Por lei, o professor é obrigado a dar conteúdo antirracista nas escolas. Só que ele não é preparado pra isso na universidade. Ter materiais como esse em evidência ajuda a mostrar que além de legislar, é preciso dar estrutura para que esse ensino antirracista aconteça".

O Prêmio Andifes de Jornalismo buscou conhecer a melhor reportagem ou série de reportagens nas categorias Ensino Superior e Educação Básica. Na primeira o vencedor foi o jornalista Jorge Cosme, do portal Leia Já, com a matéria “Uma matemática africana e antirracista no agreste pernambucano”.