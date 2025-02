Atendimentos presenciais do Feirão Limpa Nome começam nesta segunda, 24

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.07.2021: Será realizado na agência central dos Correios em Fortaleza o Dia D com a presença de especialistas do Correios e da Serasa (Thais Mesquita/OPOVO)

Com descontos de até 99% e parcelamentos de no máximo 72 vezes, os atendimentos presenciais do Feirão Limpa Nome realizado pela Serasa começam nesta segunda-feira, 24.

A partir desta data, os endividados poderão ir às agências dos Correios, empresa que está oferecendo reforço a essa iniciativa junto também à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a outras 1.456 companhias, e conferir quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome.

Ao todo, no País, são cerca de 602 milhões de ofertas disponibilizadas por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de contas básicas, como água, energia e gás.

A disponibilização desse atendimento presencial, de acordo com a diretora da Serasa, Aline Maciel, é de extrema importância para o alcance do mutirão.

“A parceria com os Correios, que tem agências em todos os municípios do País, permite que consumidores menos digitalizados ou aqueles que não renunciam ao atendimento presencial tenham a oportunidade de visualizar suas dívidas e avaliar a possibilidade de pagar cada uma delas”, explica.

Essa visão também é compartilhada pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que destaca que não é a primeira vez que a empresa auxilia nessa renegociação de dívidas.

“A rede humanizada e capilarizada dos Correios novamente está à disposição das brasileiras e brasileiros que necessitam de um apoio mais próximo para esse serviço tão importante oferecido pela Serasa”.

Vale lembrar também que esse serviço não tem cobrança de taxas. Assim, as dívidas poderão ser visualizadas gratuitamente até o dia 31 de março. No guichê, o titular da pendência, deverá apresentar um documento com foto e poderá escolher quais as contas pagar e decidir se realizará essa quitação à vista ou parcelada.

Além disso, nesta terça-feira, 25, haverá o dia D, em agências específicas das capitais do Brasil, com a presença de especialistas do Correios e da Serasa, que estarão disponíveis para atender a população interessada em negociar suas dívidas. Confira o endereço do atendimento em Fortaleza.

Essa já é a segunda vez que o Serasa oferece essa iniciativa para os consumidores brasileiros. Em 2024, conforme o informado pela diretora, ao todo, 10,7 milhões de dívidas foram negociadas. Para este ano a estimativa é que haja um aumento de 40% na adesão.

O intuito é fazer com que esta seja a maior ofensiva em prol dos endividados. Apesar de uma queda na inadimplência após o Feirão de novembro de 2024, o Brasil ainda tem 73,5 milhões de negativados, com 3,2 milhões deles no Ceará. Os inadimplentes têm, em média, quatro dívidas, segundo a Serasa.

Serviço

O que: Dia D Feirão Limpa Nome

Onde: Agência do Correios em Fortaleza (Rua Senador Alencar, 38 – Centro)

Quando: Dia 25 de fevereiro, terça-feira

Com Ana Luiza Serrão

O segredo para controlar os gastos mensais| Dei Valor

Mais notícias de Economia