Marinha divulga edital para concurso; inscrições começam nesta segunda, 31

As inscrições para o concurso começam no dia 31 de março

As inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN) da Marinha começam às 8h desta segunda, 31. Ao todo estão sendo ofertadas 153 vagas, sendo 141 para homens e 12 para mulheres.

O edital foi divulgado nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU). As oportunidades são para o curso de Preparação de Aspirantes, realizado no Colégio Naval (CN), na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A capacitação, conforme o apresentado no documento, é destinada ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura seleção para o ingresso no curso de graduação da Escola Naval (EN) e é realizado em regime de internato com a duração de três anos.

Na finalização do curso o participante deve receber o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Certificado de Reservista Naval.

Além disso, durante a formação, que é gratuita, o indivíduo receberá remuneração de R$ 1.398,3, relativos ao soldo militar (R$ 1.185), ao adicional militar (R$ 154,05) e à compensação por disponibilidade militar (R$ 59,25).

Vale destacar, entretanto, que a aprovação no certame não garante a vaga no CN, sendo a participação condicionada “ao cumprimento de normas que estabelecerão o rendimento mínimo e as condições exigidas para a aprovação no CN”.

Desta forma estão previstas “a realização de exames eliminatórios: de saúde e físicos”.

CPACN: Veja como se inscrever



As inscrições para o CPACN estarão disponíveis das 8h do dia 31 de março e seguem até o dia 29 de abril.

Para participar, os interessados devem ter de 15 a 17 anos, ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental e possuir altura mínima de 1,54 m e máxima de 1,95 m.

No que concerne às inscrições, ela pode ser realizada por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A taxa é de R$ 100 e deve ser paga até o dia 30 de abril

Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor entre os dias 31 de março a 7 de abril.

No que concerne à seleção, ela contará com duas provas objetivas, redação, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), avaliação psicológica e verificação de documentos.

Veja mais informações no edital.

Confira o cronograma previsto

Período de inscrições: 31 /3/2025 a 29/4/2025

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 31/3/2025 a 7/4/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 30/4/2025

Divulgação dos locais das provas e horários: a partir do dia 14/7/2025

Aplicação das provas objetivas e redação: 26/7/2025 e 27/7/2025

Divulgação do resultado final do concurso: a partir do dia 17/12/2025

