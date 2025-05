Crato terá nova fábrica de calçados com investimentos de até R$ 12 milhões

Foto: Reprodução/Instagram/HG Industrial COMPANHIA já tem atuação em Juazeiro do Norte

A empresa cearense HG Industrial, sediada em Juazeiro do Norte, terá uma nova fábrica de calçados no município do Crato, a cerca de 500 km de Fortaleza. O investimento será entre R$ 10 milhões a R$ 12 milhões.

Já a previsão é de que seja inaugurada no início de 2026, conforme explicou a diretora administrativa da HG Industrial, Rosana Ribeiro, durante entrevista ao O POVO na 4ª edição da BFShow, principal feira de calçados do Brasil realizada em São Paulo.

Atualmente, a companhia produz cerca de 50 mil pares de calçados por semana, operando com quatro marcas próprias: Beira Mar, Poderosa, RDK e Sandbell.

Com a expansão, a ideia é gerar mais 200 empregos diretos. No momento, são cerca de 210 postos de trabalho, mas a projeção é ampliar esse número em até 30% no segundo semestre de 2025, quando há uma maior demanda do setor.

A calçadista, fundada em 2010, iniciou as atividades focada exclusivamente na produção de chinelos confeccionados em PVC reciclado.

Posteriormente, aumentou seu portfólio de produtos e, hoje, acumula altas de produtividade e faturamento, tendo encerrado 2024 com crescimento de 21% em relação a 2023.

Segundo a diretora administrativa da HG Industrial, Rosana Ribeiro, o terreno de 25 mil metros quadrados foi adquirido no final de 2024 e já estão começando a construção dos galpões. A estimativa é de que a área permita aumentar em 50% a produção até 2030.

"A fábrica atual, com mais de 10 mil metros quadrados, já ficou pequena para a nossa demanda. A nova unidade é essencial para a expansão que planejamos."

Além disso, mantém uma segunda indústria, especializada na fabricação de placas de borracha e EVA, utilizadas na produção de tatames, laminados, rodos e solados.



Sustentabilidade e exportações



Conforme Rosana Ribeiro, um dos diferenciais da empresa está nas matérias-primas. Isso porque os calçados são produzidos majoritariamente com PVC reciclável, reduzindo o impacto ambiental.

“Nosso solado é feito com componentes reciclados e adquirimos PVC de pó industrial, todo certificado. Ainda não conseguimos aplicar material reciclado em 100% do produto, principalmente em partes como o cabedal, mas o avanço é significativo”, destaca.

Com foco no mercado nacional, a HG Industrial também exporta para países como Argentina, Chile, Paraguai e, em volume mais moderado, para alguns destinos na Europa.

“O que a gente está buscando são parceiros internacionais que deem continuidade e nos ajudem a manter uma presença constante.”



*A repórter viajou a São Paulo a convite da BFShow

