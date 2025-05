Calçados do Ceará no "meio do mundo"

Foto: AURÉLIO ALVES O potencial do setor calçadista cearense

Em um cenário de incertezas globais e de reorganização das cadeias de suprimento, o setor de calçados do Brasil, com realce para o estado do Ceará se destaca como parceiro estratégico para o mercado norte-americano. O panorama de 2025 impulsiona marcas e distribuidores dos Estados Unidos a buscarem fornecedores mais próximos e confiáveis, abrindo uma janela de oportunidade inédita para o País.

O Ceará, segundo maior exportador de calçados do Brasil, já destina uma parte significativa de suas vendas internacionais aos EUA. Com infraestrutura logística moderna, base produtiva consolidada e um posicionamento crescente em sustentabilidade, design autoral e competitividade industrial, o Estado reúne condições relevantes para ampliar significativamente sua presença no mercado internacional.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm passando por um período de instabilidade comercial, com mudanças frequentes em sua política tarifária. Em 2025, foi estabelecida uma tarifa base para todos os países, além de sobretaxas variáveis aplicadas a grandes exportadores asiáticos. Apesar dessas oscilações – que incluem suspensões temporárias e revisões constantes – o Brasil, que não recebeu sobretaxas adicionais, aparece como alternativa segura e estável para os compradores americanos.

Mesmo diante de um crescimento econômico mais moderado, o consumo nos EUA permanece consistente e voltado a atributos como conforto, sustentabilidade, identidade e qualidade percebida – aspectos nos quais o calçado cearense se destaca. Há espaço para avançar em segmentos como sandálias, calçados casuais, linha infantil, sneakers sustentáveis, componentes e até modelos voltados ao e-commerce direto ao consumidor.

Para consolidar esse avanço, é necessário um esforço conjunto entre empresas, entidades e governos. Entre as ações recomendadas estão: qualificação de mão de obra, acesso a certificações ESG, participação em feiras internacionais, fortalecimento do branding regional e aproximação com grandes compradores norte-americanos.

O momento é estratégico: com posicionamento bem estruturado e execução coordenada, o Ceará pode se afirmar como um hub logístico-industrial calçadista das Américas, agregando valor, empregos e reconhecimento global ao setor.