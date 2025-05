Tentativa de chacina deixa dois mortos e dois feridos em bar de Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Ação criminosa foi registrada na noite dessa quinta-feira, 22, no bairro Parque São José

Uma tentativa de chacina deixou duas pessoas mortas a tiros, sendo um homem e uma mulher, e outras duas pessoas feridas, uma outra mulher e um homem, em um bar localizado no bairro Parque São José, em Fortaleza. A ação criminosa foi registrada por volta das 22 horas da noite dessa quinta-feira, 22.

Os sobreviventes do crime foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no entanto, ainda não há informações do estado de saúde deles. Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e iniciaram diligências.

Ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da 9ª Delegacia do DHPP, realiza diligências no intuito de identificar a autoria do crime. Nenhum suspeito foi preso até o início desta manhã.

Esse é terceiro caso de chacina ou tentativa de chacina em menos de um mês em Fortaleza. No dia 2 de maio, cinco pessoas foram baleadas em uma tentativa de chacina no bairro Barra do Ceará. Quatro dias depois, quatro pessoas foram mortas a tiros em um campo society na mesma região.

Ainda na manhã de ontem, em Maracanaú, três homens foram assassinados enquanto estavam a caminho do trabalho. O POVO apurou que os suspeitos da ação criminosa seriam integrantes da facção criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE).

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Maracanaú: (85) 3101 7344

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br