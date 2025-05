Com 1.000 vagas, concurso da PF abre inscrições nesta segunda-feira, 26

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de junho

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF), referente ao preenchimento de 1.000 vagas para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista, começam às 10h desta segunda-feira, 26. A remuneração pode chegar a R$ 26.800.

As oportunidades são de nível superior, sendo 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. Vale destacar que há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros.

Confira abaixo as formações exigidas:

Delegado de PF: Diploma de conclusão de curso de graduação em Direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial

Perito criminal - Área: Contábil-financeira: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas

Perito criminal - Área: Engenharias elétrica/eletrônica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia da Computação

Perito criminal - Área: Informática forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Mecatrônica, Informática, Análise de Sistemas ou Processamento de Dados

Perito criminal - Área: Geologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Geologia

Perito criminal - Área: Engenharia Civil: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil

Perito criminal - Área: Engenharia cartográfica: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Cartográfica

Perito criminal - Área: Medicina legal: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina

Perito criminal - Área: Física forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Física

Perito criminal - Área: Engenharia de minas: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Minas

Perito criminal - Área: Genética forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Medicina, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Medicina Veterinária

Perito criminal - Área: Engenharia ambiental: diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental

Perito criminal - Área: Antropologia forense: diploma de conclusão de curso de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina ou Odontologia

Perito criminal - Área: Meio ambiente: diploma de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geologia ou Medicina Veterinária

Escrivão de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação

Agente de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação

Papiloscopista de PF: diploma de conclusão de qualquer curso de graduação

Concurso Polícia Federal: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da PF seguem até as 18h do dia 13 de junho. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A taxa varia de acordo com o cargo escolhido pelo participante e deve ser paga até o dia 20 de junho:

Delegado: R$ 250

Perito Criminal: R$ 250

Escrivão: R$ 180

Agente: R$ 180

Papiloscopista: R$ 180

Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor do dia 26 de maio ao dia 2 de junho.

Concurso Polícia Federal: Veja como será a seleção

No que concerne à seleção, ela contará com duas etapas, a primeira será constituída de:

Prova objetiva: caráter classificatório e eliminatório (para todos os cargos)

Prova discursiva: caráter classificatório e eliminatório (para todos os cargos)

Exame de aptidão física: caráter eliminatório (para todos os cargos)

Avaliação médica: caráter eliminatório (para todos os cargos)

Prova oral: caráter classificatório e eliminatório (apenas para o cargo de delegado)

Avaliação psicológica (para todos os cargos)

Avaliação de títulos: classificatório (para os cargos de delegado e perito criminal)

Investigação social: caráter eliminatório (para todos os cargos)

Já a segunda será o curso de formação profissional, de caráter eliminatório, que será realizado no Distrito Federal.

Veja mais informações no EDITAL.

Concurso Polícia Federal: Confira o cronograma previsto

Período de inscrições: 26/5/2025 a 13/6/2025

Período de solicitação de isenção da taxa: 26/5/2025 a 2/6/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20/6/2025

Divulgação dos locais de prova: 14/7/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 27/7/2025



Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova

discursiva: 20/8/2025

discursiva: Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para exame de aptidão física: 5/9/2025

Realização do exame de aptidão física: 13 e 14/9/2025

Divulgação do edital de resultado final no exame de aptidão física e de convocação para a avaliação médica=: 3/10/2025



Realização da avaliação médica: 25 e 26/10/2025

Divulgação do edital de resultado final na avaliação médica e convocação para a avaliação psicológica e prova oral: 1/12/2025

Guia Econômico: Saiba como se preparar para concursos públicos em 2025

Mais notícias de Economia