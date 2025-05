O POVO vence o 18º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor

Foto: FCO FONTENELE SAMUEL Pimentel e Ana Luiza Serrão venceram a categoria regional

O POVO é um dos ganhadores do 18º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor. A iniciativa, promovida pelo comitê de educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reconhece publicamente as reportagens que informam a população sobre conceitos básicos de finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos.

A reportagem “Alicerce para finanças sustentáveis: Ceará é destaque nacional em educação financeira e fiscal para crianças”, assinada pelos repórteres de Economia, Ana Luiza Serrão e Samuel Pimentel, venceu na categoria regional da premiação.

Publicada em dezembro de 2024, a reportagem do O POVO mostra que mesmo em meio a um cenário econômico desafiador, de alta da inadimplência e encarecimento do crédito, o Ceará vem se destacando no país ao cuidar da educação financeira das novas gerações.

A partir do desenvolvimento de turmas para formação nos conceitos de educação fiscal e financeira, mais de 4,3 mil estudantes cearenses conquistaram medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto.

Ana Luiza Serrão afirma que é muito gratificante receber este reconhecimento ao lado de Samuel Pimentel, ainda mais dentro desta temática da educação financeira. Ela explica que trabalhar esses conceitos ainda na infância e adolescência são fundamentais para que elas possam desenvolver, na vida adulta, uma relação mais saudável com o dinheiro.

”Estamos falando sobre desenvolver habilidades e comportamentos que impactam diretamente a qualidade de vida e a tomada de decisões ao longo da vida”, afirmou.

A opinião é compartilhada por Samuel Pimentel. "Esta uma temática muito cara para mim e ver o resultado do trabalho ser premiado é gratificante. Ainda mais pelo fato de termos destacado o desempenho do Ceará na formação de crianças e jovens em educação financeira, uma demanda de primeira hora para nossa sociedade."

O trabalho contou ainda com edição de Beatriz Cavalcante, design de Cristiane Frota e infográfico de Luciana Pimenta.

Veja a lista completa dos vencedores do 18º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor

Jornal (Cobertura Nacional): Adriana de Brito Cotias. Matéria: "Transparência em investimentos entra em nova fase", publicada no Valor Econômico.

Jornal (Cobertura Regional): Ana Luiza Serrão (autor) e Samuel Pimentel (coautor). Matéria: "Alicerce para finanças sustentáveis: Ceará é destaque nacional em educação financeira e fiscal para crianças, publicada no Jornal O Povo

Mídia Digital: Luíza Lanza. Matéria: "A história da falsa holding que sumiu do mapa com milhões dos investidores", publicada no E-Investidor.

Revista: Rebecca Ribeiro Crepaldi. Matéria: "O drama da classe média", publicada na Revista Exame.

Conheça as entidades compõe o comitê de educação da CVM: