Mais de 700 kg de haxixe que saíram de Fortaleza são apreendidos em Curitiba

Mais de 700 kg de haxixe produzido no Marrocos, avaliados em aproximadamente R$ 50 milhões, foram apreendidos pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) na madrugada de domingo, 1º, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A droga interceptada, no km 55,8 da BR-116, saiu de Fortaleza com destino a Curitiba, conforme as informações divulgadas pelo g1 Paraná a partir das investigações da Polícia Civil paranaense.

Essa apreensão de cerca de 704 kg de haxixe é considerada a maior do ano no Brasil e a segunda maior da história do País, segundo a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Dois homens, de 30 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e condução de veículo sem habilitação.

O haxixe foi encontrado em uma carga de uma carreta com placas de Santa Catarina, puxada por um caminhão registrado no Paraná.

A forma que o material ilegal estava arrumado para ser transportado chamou a atenção, segundo o delegado Victor Loureiro afirmou ao g1 Paraná.

Os pacotes de haxixe foram costurados a mão em tecido artesanal, de alta resistência, que são embalagens típicas de logística internacional de drogas.

As investigações destacam que a embalagem e aparência da droga são indícios de que se trata de haxixe marroquino, conforme o delegado.

“A quantidade, a qualidade da substância e a rota utilizada indicam um esquema de distribuição sofisticado, com origem no Nordeste e destino final em Curitiba”, disse Loureiro.

Além da interceptação da droga, foram apreendidos os celulares, ferramentas e os automóveis usados no transporte do haxixe.

Os suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, foram autuados e encaminhados à delegacia, e estão à disposição da Justiça.