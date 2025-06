Fortaleza lança projeto onde alunos serão "fiscais" para combater pontos de lixo

Foto: Marcos Moura/SME ALUNOS participarão de uma gincana com foco na educação ambiental

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira, 5, a Prefeitura de Fortaleza lançou o programa “Joga Limpo”. A ação tem como objetivo conscientizar a população e eliminar pontos de lixo irregulares em Fortaleza. Para a iniciativa, devem ser revitalizados 60 pontos de lixo detectados num raio de 50 metros próximos a escolas do município.

Conforme a gestão municipal, o programa começa pela Regional 1, que concentra o maior número de áreas com descarte irregular em Fortaleza. Dos 60 pontos de lixo mapeados em toda a Capital, 15 foram selecionados para receber as primeiras ações de limpeza, requalificação e monitoramento.

Após a requalificação dos pontos de lixo, educadores ambientais da SCSP devem fazer, de porta a porta, o trabalho de sensibilização da comunidade, para que a população não faça o descarte irregular de resíduos.

A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Secretaria Municipal de Educação (SMS).

Como parte do programa, em paralelo, alunos da rede municipal também participarão de uma gincana com foco na educação ambiental e fiscalização de pontos irregulares de descarte de lixo.

A ação foi lançada na Escola Municipal Dois de Dezembro, no bairro Barra do Ceará. Para o “Joga Limpo”, cada unidade escolar ficará responsável por acompanhar e ajudar a manter limpo os pontos mais próximos.

Os próprios alunos atuarão como “fiscais ambientais”, sendo incentivados a identificar e coibir o descarte irregular, além de engajar as comunidades em ações de preservação.

Escolas que participarão da primeira etapa do programa “Joga Limpo”:

Escola Municipal Rachel de Queiroz (2 pontos de lixo)

Centro de Educação Infantil Dois de Dezembro (2 pontos de lixo)

Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante (2 pontos de lixo)

Centro De Educação Infantil Agostinho Moreira E Silva (3 pontos de lixo)

Escola Municipal Reitor Pedro Teixeira Barroso (2 pontos de lixo)

Centro De Educação Infantil Aldeídes Régis (1 ponto de lixo)

Escola Municipal Hilberto Silva (2 pontos de lixo)

Escola Municipal 11 De Agosto (1 ponto de lixo)

O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a importância da participação dos alunos. “As crianças vão poder disseminar os conhecimentos adquiridos e impactar suas famílias, seus vizinhos e toda a comunidade. Não se pode mais aceitar que o lixo seja jogado nas ruas. Isso prejudica toda a cidade”, disse.

Como parte da gincana, os estudantes poderão levar materiais recicláveis de casa para a escola, que irá destinar os resíduos para a reciclagem. As unidades com melhor desempenho em ações de educação ambiental e arrecadação de recicláveis serão premiadas com o selo 'Escola Amiga do Meio Ambiente'.

As escolas que atingirem as metas também serão premiadas em três categorias: Ouro (R$ 10 mil), Prata (R$ 5 mil) e Bronze (R$ 2,5 mil). Ao todo, devem ser investidos até R$ 105 mil em prêmios para as escolas que apresentarem os melhores resultados na arrecadação de materiais recicláveis.

As ações serão realizadas até novembro de 2025 em toda a Capital, com a premiação das vencedoras em dezembro do mesmo ano.



O secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, declarou que o foco no programa é a busca por um impacto consistente. “A mudança verdadeira acontece quando as pessoas se reconhecem como agentes dessa transformação. O processo de formação cidadã começa justamente ali, perto de casa, nas escolas, nos bairros”, declarou.

Já Roberta Costa, diretora da Escola Municipal Dois de Dezembro, declara que a gincana vai ajudar a ensinar boas práticas para os alunos. “É muito bom incentivar as crianças a praticarem e também a disseminarem o descarte correto e a coleta seletiva com suas famílias e vizinhos. Vamos envolver toda a nossa comunidade por meio da escola”, destaca.

Requalificação de escola municipal na Barra do Ceará

Durante o evento de lançamento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Escola Municipal e do CEI Dois de Dezembro. Segundo a Prefeitura, o investimento nos serviços é de R$ 152 mil. A obra inclui a revitalização geral da quadra, banheiros e parte hidráulica e sanitária, além da reforma da rede elétrica, calçada e poda de árvores.