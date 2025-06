Caso Natany: réus são interrogados em audiência sobre assassinato de jovem de 20 anos

Foto: reprodução/redes sociais TRIO é réu pela morte de Natany Alves, de 20 anos

Os três réus acusados de matar a jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, em fevereiro deste ano na cidade de Banabuiú, serão interrogados em audiência de instrução para apurar o envolvimento no crime, nesta sexta-feira, 6.

O interrogatório será realizado por meio do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá, a 169,61 quilômetros de Fortaleza.

A primeira fase da audiência foi realizada no dia 28 de maio, mas foi suspensa após a Justiça do Estado determinar novos defensores para representar os indiciados a pedido da Defensoria Pública do Ceará (DPCE).

O órgão explica que o pedido foi solicitado em virtude de alterações nos depoimentos e pelo surgimento de teses conflitantes entre os réus durante uma das etapas previstas no rito processual.

Ao O POVO, a Defensoria informou que "quando há versões divergentes entre acusados — especialmente quando um responsabiliza o outro — a Defensoria designa defensores distintos para garantir a defesa técnica individual de cada um, conforme assegurado pela legislação vigente”.

Apesar da suspensão, a primeira audiência ouviu todas as nove testemunhas previstas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Em virtude dos acusados estarem em unidade prisional na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), eles serão ouvidos por meio de videoconferência.

Serão interrogados os réus Francisco Márcio Freire, de 43 anos; Francisco Teodósio Ramos Neto, de 43 anos; e Jardson do Nascimento Silva, de 23 anos, acusados de latrocínio – roubo seguido de morte.

Morte de Natany aconteceu em fevereiro, em Quixeramobim

O crime foi registrado em 16 de fevereiro deste ano, em Quixeramobim, no Sertão Central do Estado. A vítima foi abordada pelos suspeitos na saída de uma igreja e levada pelos indiciados em seu próprio veículo.

Natany foi morta a pedradas pelo trio em um matagal no distrito de Laranjeiras, na cidade de Banabuiú, horas depois de ter sido levada pelos suspeitos. Após o crime, os acusados fugiram e foram localizados na cidade de Quixadá, na noite do crime.

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), após a conclusão da fase de instrução e apresentação das alegações finais pelas partes, o processo segue para julgamento pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá. O processo encontra-se em segredo de justiça.

Provas apresentadas na audiência

Na audiência, serão apresentadas provas orais, os depoimentos de testemunhas, como policiais militares e civis que atuaram na prisão dos acusados, e dos envolvidos para análise do caso. A defesa dos réus será representada por defensores públicos da Defensoria Pública do Ceará (DPCE).

Os suspeitos se tornaram réus após a Justiça do Estado aceitar a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) no dia 6 de março. O ex-pastor evangélico Francisco Márcio Freire foi acusado pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Os demais foram denunciados pelos crimes de latrocínio, associação criminosa e ocultação de cadáver. A denúncia do MP revela que mesmo sem conjunção carnal por parte do ex-pastor contra a vítima, a investigação mostrou que ele fez comentários de cunho sexual.

Além disso, Márcio tocou no braço da vítima de forma lasciva, indagando se ela mantinha relacionamento com alguém. “Consta, ainda, que Márcio fez questão de levar a vítima para a mata sozinho, determinando, assim, que os comparsas o esperassem no veículo”, afirmou o órgão na denúncia.