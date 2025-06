Papa Leão XIV anuncia nova data para canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Foto: Reprodução/ Vatican News Papa Leão XIV anunciou, nesta sexta, 13, que a canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati está marcada para 7 de setembro de 2025

O papa Leão XIV anunciou a nova data da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, marcada para 7 de setembro de 2025. O anúncio foi feito durante a reunião com os cardeais no Consistório Ordinário Público, na manhã desta sexta-feira, 13. O pontífice também marcou para 19 de outubro a canonização de outros sete beatos.

LEIA MAIS - Paróquias franciscanas encerram trezena de Santo Antônio; veja programação



Antes, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes; e a de Frassati deveria ser em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Mas as datas foram suspensas após a morte do papa Francisco.

Carlo Acutis era ítalo-britânico e morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele foi beatificado em 2020, após a Igreja Católica legitimar como primeiro milagre do jovem a cura de um menino de três anos no Brasil.

Já Pier Giorgio Frassati foi um ativista católico italiano dedicado às práticas de caridade, que morreu de poliomielite aos 24 anos e foi beatificado pelo papa João Paulo II em maio de 1990.

O papa também definiu a data da canonização dos seguintes beatos:

Ignatius Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio católico de Mardin e mártir;



Peter To Rot, leigo e catequista, mártir;



Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona;



María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus;



Maria Troncatti, religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora;



José Gregorio Hernández Cisneros, leigo;



e Bartolo Longo, também leigo.

Segundo o Escritório para as Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, Leão XIV decretou que os beatos que serão canonizados também serão oficialmente inscritos no Álbum dos Santos no domingo, 19 de outubro de 2025.