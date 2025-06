Fortaleza tem 543 vagas de estágio abertas, segundo CIEE

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 17.500 vagas de estágio em todo o Brasil durante os meses de junho e julho. Em Fortaleza, 543 vagas estão disponíveis, segundo levantamento divulgado pela instituição.



A projeção nacional considera o encerramento de contratos de estágio no fim do semestre e a formatura de estudantes, o que, segundo o CIEE, costuma abrir espaço para novas contratações no período.

A maior parte das oportunidades é para estudantes de nível superior nos cursos de Direito, Pedagogia e Administração, mas há vagas também para alunos do ensino médio e técnico.



A região Sudeste concentra a maior quantidade de vagas: somente no estado de São Paulo, são 9.482 oportunidades, sendo 3.534 delas na capital.

Em seguida, aparecem a região Nordeste, com 4.031 vagas, Norte, com 1.383, e Centro-Oeste, com 954.

O Distrito Federal conta com 1.043 oportunidades, enquanto o Espírito Santo registra 353 vagas de estágio para o período.



O CIEE destaca que os contratos seguem a legislação do estágio e que, para concorrer, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de ensino médio, técnico ou superior.

O valor da bolsa-auxílio não está vinculado ao salário mínimo e é definido conforme as práticas das empresas, considerando a média regional e o semestre cursado.

Os benefícios podem incluir:

Vale-refeição

Convênio médico

Seguro de vida

Entre outros, dependendo da empresa ou órgão contratante.



Segundo Mônica Vargas, superintendente nacional de Operações e Atendimento do CIEE, o período de recesso acadêmico do meio do ano é visto pela instituição como um momento relevante para estudantes que buscam inserção no mundo do trabalho.

“As férias do meio do ano representam uma janela de oportunidades super relevante aos que buscam se inserir no mercado de trabalho. O estágio é a porta de entrada que permite aos estudantes vivenciar na prática o que absorvem de conteúdo teórico em sala”, afirma ela.



Para se candidatar às vagas, é necessário realizar o cadastro no portal do CIEE (ciee.online), preenchendo corretamente informações como curso de formação, endereço (CEP), e-mail e telefone.

A plataforma oferece ainda ferramentas como vídeo de apresentação e redação online, voltadas ao aprimoramento do perfil profissional. Todo o processo é gratuito.



Educação e Mercado de Trabalho | O POVO Educação



Mais notícias de Economia