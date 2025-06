Juazeiro do Norte: mulher esfaqueada pelo ex está em coma; homem foi preso

Foto: Beatriz Boblitz Foto de apoio ilustrativo. Vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu

A mulher esfaqueada pelo ex-companheiro na noite da última terça-feira, 17, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, está em coma na UTI do Hospital Regional do Cariri (HRC). A vítima de 29 anos sofreu golpes de faca nas regiões cervical torácica e nas mãos.

O ex-companheiro, identificado como Leandro Augusto de Oliveira, de 34 anos, fugiu após atacar a vítima, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) horas depois, escondido em um matagal na região.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e teve a prisão preventiva decretada na quarta-feira, 18, durante audiência de custódia.

Conforme o documento, ao qual O POVO teve acesso, o juiz entendeu que medidas alternativas à prisão não são suficientes, porque o agressor já tem histórico de violência doméstica e a situação ainda representa risco para a vítima. “Desse modo, expeça-se mandado de conversão de prisão do flagrante em prisão preventiva”, diz um trecho da decisão do juiz.

Nos autos, a unidade médica do hospital chegou a informar o estado de saúde da vítima. Após ser socorrida, a mulher passou por uma cirurgia de urgência para contenção de sangramento e que, atualmente, se encontra em coma pós-operatório com “alto risco de mortalidade”.

O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta sexta-feira, 20, para saber mais informações sobre como aconteceu a captura do suspeito do crime e mais detalhes da ação criminosa. A matéria será atualizada quando a corporação responder.

Amigos e familiares realizam corrente de oração em frente ao hospital

Desde que a vítima deu entrada no hospital após a tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro, dezenas de amigos e familiares vêm realizando diariamente uma corrente de oração em frente á unidade.

Conforme publicações de amigos e familiares nas redes sociais, as orações buscam pedir que ela se recupere. “Você vai se curar minha amiga, você é forte e vai vencer essa tempestade. Deus está contigo hoje e sempre”, escreveu uma amiga da vítima no Instagram.

“Você tem uma força incrível dentro de si. Use essa força para atravessar essa tempestade. Vai dar tudo certo”, disse outra amiga da vítima em publicação nas redes sociais.