Educação e alimentação impulsionam prévia da inflação da Grande Fortaleza em 2025

Impulsionada por educação e alimentação e bebidas, a prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) no primeiro semestre de 2025 foi de 3,13%. O resultado é medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

O desempenho da região foi 0,7 ponto percentual (p.p.), acima do registrado nacionalmente (3,06%).

Confira mais abaixo a taxa das 11 cidades inseridas no levantamento.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 26 de junho, e se referem às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte.

No ano, as nove atividades de divulgação registraram altas em suas taxas, o destaque foi a educação (5,58%), que dos 17 itens apurados, só apresentou deflação em um: caderno, 1,42%.

Por outro lado, os principais acréscimos foram observados nos livros didáticos (9,42%), na pré-escola (9,41%) e no curso de idiomas (8,03%).

Veja a inflação de cada atividade pesquisada em 2025:

Educação: 5,58%

Alimentação e bebidas: 4,76%

Saúde e cuidados pessoais: 4,09%

Despesas pessoais: 2,47%

Transportes: 2,25%

Habitação: 2,06%

Artigos de residência: 1,74%

Comunicação: 0,34%

Vestuário: 0,21%

No que concerne aos alimentos e bebidas, cuja inflação de 4,76% foi a segunda maior do semestre, há no grupo a concentração dos dez produtos que mais aumentaram de preço no período. O principal foi a manga, que com uma taxa de 112,75%, passou a custar em junho mais que o dobro do valor cobrado em janeiro.

Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza no 1º semestre de 2025:

Manga: 112,75%



Cebola: 91,54%

Tomate: 51,8%



Café moído: 42,53%

Cenoura: 36,7%



Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza no 1º semestre de 2025:

Passagem aérea: - 29,13%



Laranja-pera: - 13,47%



Arroz: - 12,16%



Cereais, leguminosas e oleaginosas: - 10,62%

Ventilado: - 10,28%

A pesquisa também traz os dados de junho na comparação com maio. Conforme o exposto, nesse recorte o índice inflacionário da Capital e da RM foi de 0,44%, o quarto maior do Brasil, atrás de Recife (0,66%), Distrito Federal (0,65%) e Curitiba (0,46%). Sendo, inclusive, 0,2 p.p. maior que o nacional.

No mês, três grupos pesquisados registraram baixas em suas taxas, o de artigos de residência (-0,6%), vestuário (-0,19%) e comunicação (-0,04%). Já os avanços foram em:

Habitação: 1,09%

Saúde e cuidados pessoais: 0,76%



Alimentação e bebidas: 0,6%

Despesas pessoais: 0,23%

Transportes: 0,17%



Educação: 0,01%

Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza em junho:

Manga: 27,67%

Maracujá: 16,16%

Cebola: 10,56%

Goiaba: 10,37%

Produtos óticos: 6,82%

Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza em junho:

Tomate: - 10,89%

Laranja-pêra: - 10,1%

Ar-condicionado: - 4,88%

Ventilador: - 4,2%

Ovo de galinha: - 3,86%

Cenário nacional

O IPCA-15 apresentou alta de 0,26% em junho, 0,1 p.p. abaixo da taxa registrada em maio (0,36%). Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram acréscimos no mês.

De acordo com o IBGE, o grupo de maior impacto no índice foi habitação, com alta de 1,08%. O subitem que se destacou na foi a energia elétrica residencial, com avanço de 3,29%, influenciada pela mudança na bandeira tarifária.

Já nas baixas, estão alimentação e bebidas e educação, ambos com - 0,02%, resultado próximo à estabilidade.

Regionalmente, a maior variação foi registrada em Recife (0,66%), por conta das altas da energia elétrica residencial (4,58%) e da gasolina (3,44%), e a menor ocorreu em Porto Alegre (-0,1%), que apresentou queda nos preços do tomate (-10,04%) e da gasolina (-2,87%).

Veja o ranking do IPCA-15 no 1º semestre de 2025

Curitiba: 3,58%

Belém: 3,38%

Distrito Federal: 3,3%

Recife: 3,25%

Porto Alegre: 3,17%

Fortaleza: 3,13%

Salvador: 3,13%

Belo Horizonte: 3,09%

São Paulo: 2,96%

Goiânia: 2,83%

Rio de Janeiro: 2,58%

