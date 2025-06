Quixadá: homem é detido por perseguir e produzir IA pornográfica de ex-professora

Foto: Reprodução/ Delegacia de Quixadá Jovem foi detido por perseguição e por criar imagens falsas pornográficas de professora nessa quarta-feira, 26, em Quixadá

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Civil (PC) de Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de Fortaleza, por perseguir a ex-professora e criar imagens pornográficas dela por meio de inteligência artificial (IA). Prisão aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 26, por volta das 16h10min.

Inteligência Artificial: o crescimento acelerado da tecnologia precisa ser regulamentado; VEJA



Segundo informações da Delegacia Regional de Polícia Civil do Munícipio, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) já havia sido lavrado contra ele por perseguição contra a mesma docente.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito todos os dias ia no colégio onde a vítima lecionava. "Diante do caso, os policiais civis conseguiram prender o alvo em flagrante, no momento em que ele estava se deslocando para, mais uma vez, tentar encontrar a vítima". Ele foi autuado pelo crime de perseguição.

O rapaz, ainda conforme informações da Delegacia, dizia que queria matar o marido da profissional para se casar com ela. Foram registrados dois Boletins de ocorrência (BOs) pelo comportamento.

O jovem seria acompanhado psicologicamente no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da localidade por ter laudo de esquizofrenia.

A Delegacia informou ainda que, em razão da situação patológica, foi solicitado exame de sanidade mental para atestar se ele é inimputável. O juízo deve ser realizado por um médico da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A internação também foi solicitada. A audiência de custódia para a decisão deverá ocorrer na manhã desta sexta-feira, 27.

Segundo a Prefeitura de Quixadá, a professora é servidora do Estado.

Em nota, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirmou que busca apoiar e respaldar os professores em situações relacionadas ao exercício das atividades, com proteção e sigilo para evitar revitimização. "A pasta repudia todo tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar, e orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais".

Atualizada às 15h23