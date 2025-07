Camilo recebe Cid e reitora da UVA em meio à articulação para hospital universitário em Sobral

Foto: Reprodução/ redes sociais UVA CID Gomes, professora Izabelle Mont'Alverne (UVA), Arthur Chioro e Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou nesta terça-feira, 1º, em suas redes sociais que se reuniu com a reitora da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Izabelle Mont’Alverne. Segundo as redes sociais da instituição, a pauta do encontro envolveu a discussão por "projetos estratégicos da universidade".

O mediador do encontro foi o senador Cid Gomes (PSB). Como mostrou o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, na pauta, a construção de um hospital universitário em Sobral. A coluna já tinha mostrado que Cid já comentava do assunto e apontava a importância de um hospital universitário na Região Norte do Estado, lembrando que Fortaleza e a Região do Cariri já contam com equipamento neste formato.

Além de Cid, Camilo e da reitora, a reunião contou também contou com a presença de Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

De acordo com a publicação no perfil da UVA, a pauta do encontro envolveu "o fortalecimento da universidade por meio do apoio a projetos estratégicos voltados à expansão da infraestrutura, à inovação acadêmica e à ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão, além da articulação de novas fontes de financiamento para garantir o desenvolvimento” da instituição.

Sem divulgar maiores detalhes, a universidade concluiu a postagem informando que, em breve, dará detalhes sobre o que classificou como “importante agenda institucional”.

Procurada pelo O POVO, a equipe de Cid informou que o parlamentar apenas mediou o encontro, não tendo pautas na reunião. O Ministério da Educação também foi procurado, mas não houve retorno até a publicação da matéria.