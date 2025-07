Xand Avião anuncia Aviões Fantasy gratuito em setembro

Foto: Lucas Facundo/Divulgação Aviões Fantasy 2025 será gratuito e acontece no estacionamento da Arena Castelão em setembro

Festa à fantasia mais aguardada de Fortaleza, o Aviões Fantasy deste ano será especial para os amantes do forró. É o que revela Xand Avião, cantor e idealizador do evento que, em 2025, terá sua primeira edição gratuita.

“Sempre sonhei em fazer o Fantasy aberto ao público, e este ano isso virou realidade. O Aviões Fantasy é o maior evento da minha carreira, e poder dividir essa festa com ainda mais gente, de forma gratuita, no coração de Fortaleza, é emocionante demais. Vai ser uma noite inesquecível, de celebração, alegria e muita fantasia”, afirmou o forrozeiro em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira, 2.

Marcado para ocorrer no dia 13 de setembro, um sábado, no estacionamento da Arena Castelão, a festa gratuita acontece após o cancelamento do evento de 2024, no qual Xand pretendia realizar “a maior festa à fantasia do mundo” no Aterro da Praia de Iracema. Com o objetivo de entrar para o Guinness Book, a festa aberta ao público, no entanto, foi adiada por motivos de “segurança”.

Com o tema “Seja o que você quiser”, o Aviões Fantasy 2025 também terá vendas de camarotes, onde serão fornecidos “experiência premium e visão privilegiada” da festa. Ainda conforme o comunicado, as atrações convidadas para o evento na Capital devem ser divulgadas em breve.

Aviões Fantasy 2025