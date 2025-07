Skatista de 15 anos foi morto pelo "Tribunal do Crime" da GDE em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram via @fesk_skateboard Jovem participou de campeonatos regionais e estaduais na carreira como skatista

O jovem skatista Marcos Felipe Mendes de Sousa, conhecido como “Felipe Maracajá”, de 15 anos, foi morto a tiros após ser interrogado pelo “Tribunal do Crime” da facção cearense Guardiões do Estado (GDE). O homicídio aconteceu na última segunda-feira, 30, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Conforme as investigações, a motivação do crime se deu após criminosos suspeitarem de uma possível ligação da vítima com a facção rival Comando Vermelho (CV), o que não foi confirmado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Pelo menos sete pessoas são suspeitas de envolvimento na morte de Felipe. Quatro foram presas até o momento.

LEIA MAIS | Disputa por tráfico na Vila União: líderes e integrantes do CV e GDE estão presos

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quinta-feira, 3, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.

A delegada Patrícia Pereira Gonçalves, titular da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), detalhou que o jovem era morador da região do Vicente Pinzon. Foi identificado que o jovem transitava livremente na comunidade pelo fato de não possuir antecedentes criminais, mesmo o bairro possuindo divisas entre as facções GDE e CV.

Felipe era morador da comunidade Lagoa do Coração, região dominada pelo grupo criminoso carioca, mas, segundo as investigações, ele não chegou a ser atraído para outra localidade de domínio da facção cearense, onde foi morto.

Segundo a delegada, o jovem estaria fazendo um trajeto comum no momento em que foi interceptado pelos criminosos. Nesse momento, o skatista foi cercado pelos suspeitos, sendo obrigado a fornecer a senha do celular, coagido e interrogado no “tribunal” da facção.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o jovem é interrogado, levantando a suspeita de ligação do jovem com o CV.

LEIA MAIS | Criminosos do Ceará usam o Rio há pelo menos 7 anos como refúgio após homicídios

O delegado Rodrigo Jataí, diretor-adjunto do DHPP, detalhou que o jovem transitava em uma motocicleta no bairro Vicente Pinzon, quando foi interceptado por membros da GDE.

“Os criminosos pegaram o celular da vítima, obrigaram a fornecer a senha do aparelho e durante a análise do telefone as perguntas vincularam a vítima a ter uma participação em uma organização criminosa rival”, disse.

Os quatro homens presos foram identificados como Tiago Lima dos Prazeres, Luiz Augusto da Silva Sobrinho, Edinardo Nunes Cordeiro e José Augusto da Silva Sousa Da Costa.

A primeira prisão aconteceu horas após o homicídio do jovem, onde um homem de 25 anos foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após ser identificado por câmera de videomonitoramento.

No dia seguinte, na terça-feira, 1º, dois homens, de 25 e 26 anos de idade, foram presos. O suspeito de 26 anos responde por crimes de associação criminosa, recepetação, porte e posse ilegal de arma de fogo e roubo. Ele foi capturado trafegando em um veículo na região.

O quarto suspeito, um jovem de 18 anos, foi preso, nessa quarta-feira, 2. Todos foram capturados na localidade onde o crime contra o skatista aconteceu.

O suspeito foi autuado por integrar organização criminosa. Com ele, foi apreendido um celular, que será periciado. A Polícia Civil segue investigando o homicídio para elucidar o caso e prender os demais suspeitos do crime.

Vítima de socos, chutes e ‘voadoras’ antes da execução

Em audiência de custódia, a qual O POVO teve acesso, o custodiado Edinardo Nunes foi identificado como o suspeito que estaria sem camisa, usando cordão prateado e relógio branco.

Ele perseguiu e agrediu fisicamente o skatista com socos e chutes, inclusive desferindo uma “voadora” para facilitar a captura do adolescente.

O suspeito também foi visto segurando o braço da vítima durante o “interrogatório” conduzido pelo grupo criminoso antes da execução.

Nos autos, também foi revelado que José Augusto foi identificado como o condutor de uma motocicleta vermelha, trajando o uniforme de seu local de trabalho.

As investigações apontam que ele perseguiu a vítima e interceptou seu trajeto, permitindo que os demais suspeitos do crime o alcançassem.

Foi identificado que ele também esteve presente durante o interrogatório. Logo em seguida, deu carona a Edinardo, evidenciando o vínculo e a cooperação entre ambos na ação criminosa.

LEIA MAIS | CV teria matado turista em Jeri após suspeitar que ele fosse de facção rival

A morte do jovem foi confirmada ainda na noite de segunda-feira pela Federação Cearense de Skate (Fesk). Em nota divulgada nas redes sociais, a entidade lamentou o falecimento do jovem e pontuou que ele é o segundo skatista morto em menos de seis meses no Ceará.

“Mesmo sem envolvimento, o risco é diário. Basta morar no "lugar errado". Quando um jovem morre, toda a sociedade morre um pouco. Toda mãe sente. Todo pai sangra. Os amigos choram. Não é natural enterrar adolescentes. Felipe Maracajá vive em nossas memórias, nas pistas e no grito de quem segue lutando por justiça. Por paz. Pela vida da juventude periférica”, disse a Fesk.

Com informações dos repórteres Kleber Carvalho e Lucas Barbosa