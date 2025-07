Foto: Reprodução/Redes sociais Cantora Sol, sucesso dos anos 1980, morre aos 59 anos em São Paulo

Sandra Fátima do Valle Reis, nacionalmente conhecida como a cantora Sol, faleceu nesse sábado, 12, aos 59 anos, em São Paulo. O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado nas redes sociais da artista. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo da cantora será velado na próxima segunda-feira, 14, a partir das 11 horas, no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. O sepultamento está previsto para às 13 horas. Amigos da artista se mobilizaram para organizar uma vaquinha virtual com o objetivo de custear as despesas do funeral.

“Com imensa tristeza, informamos o falecimento da querida cantora Sol. Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade”, diz a nota publicada pela equipe da artista.

Carreira: dos palcos aos auditórios de televisão

Sol começou sua trajetória artística ainda na infância, aos sete anos de idade, quando iniciou seus estudos em piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Sua estreia nos palcos foi precoce, mas o reconhecimento nacional veio aos 16 anos, com o lançamento da música “Meu Gatinho”, que se tornaria um de seus maiores sucessos.

Na década de 1980, Sol ganhou projeção ao participar de programas populares de auditório, como o Clube do Bolinha e o Programa Silvio Santos. Seu visual marcante e sua presença de palco a tornaram um verdadeiro símbolo daquela geração. A artista chegou a ser considerada um "sex symbol" da música brasileira naquele período, conquistando fãs com suas performances ousadas e hits românticos.

Outras canções que marcaram sua carreira foram “Sonho Colorido” e “Professor de Amor”. Em 1989, ela lançou o álbum Sol – Lambada Sabor Tropical.

Da fama no Brasil ao sucesso internacional

A carreira de Sol não se limitou ao território nacional. Após alcançar o auge no Brasil, a cantora se mudou para o Japão, onde se tornou conhecida como a “Musa do Imperador”.

Por lá, ganhou destaque se apresentando em diversos eventos e programas de TV, cativando o público com sua versatilidade vocal. Ela era fluente em diversos idiomas e interpretava canções em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e japonês.

Retorno ao Brasil foi marcado por uma tragédia

Pouco tempo depois de voltar ao país, Sol sofreu um grave acidente de carro enquanto seguia para uma série de shows no sul do Brasil. O secretário da cantora faleceu, e ela ficou em coma por 12 dias. O acidente teria sido previsto por seu pai, o astrólogo Josebel Ribeiro.

Nos anos seguintes, a cantora enfrentou dificuldades financeiras. Em 2016, durante participação no programa de Sônia Abrão, fez um apelo público pedindo ajuda para recuperar parte do patrimônio perdido. Sol relatou ter vivido em uma cobertura no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, mas acabou despejada por falta de pagamento e passou a viver em uma pensão.

Apesar das dificuldades, Sol nunca abandonou a música

Sol continuava se apresentando em eventos beneficentes e shows pontuais. Ao longo de sua trajetória, teve momentos marcantes, como o dueto com Agnaldo Rayol na música “Concerto para uma voz” e a interpretação de “La traviata” ao lado do primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo.