Concurso da PM: 4 pernambucanos e um cearense são presos por tentar fraudar prova em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO EQUIPES da PMCE foram acionadas para os bairros Benfica, Fátima e Cidade 2000

Cinco pessoas, sendo quatro do estado de Pernambuco e outra cearense, foram presas em flagrante após tentar fraudar a prova do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesse domingo, 13, em Fortaleza. As prisões aconteceram nos bairros Benfica, Fátima e Cidade 2000. Mais de 50 mil pessoas participaram do concurso.

Os suspeitos foram localizados após denúncias sobre um esquema criminoso de fraude e através de monitoramento de inteligência da PM sobre candidatos suspeitos nos locais de prova na Capital. Dois dos flagrantes envolvem dois homens que tentaram fazer a prova no lugar de outras pessoas utilizando documentos falsos.

Um cearense de 40 anos foi preso ao tentar realizar a prova na Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica. O concurso exigia que os candidatos tenham no máximo 30 anos. Na instituição, um fiscal confirmou que o suspeito estava tentando realizar o exame no lugar do verdadeiro candidato.

Com a suspeita, o homem foi detido por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzido ao 7º Distrito Policial, onde foi autuado por falsidade ideológica.

Um pernambucano, de 28 anos, também foi preso na Universidade Estadual do Ceará (Uece), campus Fátima. Ele portava documento falso e escondia um aparelho celular no sapato.

No local, o suspeito confessou aos policiais que iria realizar a prova em nome de outra pessoa. O homem foi conduzido ao 10º Distrito Policial, onde foi autuado por uso de documento falso e associação criminosa.

Os outros três pernambucanos foram presos horas antes da realização da prova em um apartamento no bairro Cidade 2000. Eles foram localizados após uma troca de informações entre policiais militares de Pernambuco.

Com eles, foram apreendidos pontos eletrônicos, celulares, transmissores e receptores. A investigação da PM revelou que o trio teria chegado à Capital dias antes da prova com objetivo de fraudar o exame. Os suspeitos, de 23, 30 e 40 anos, foram conduzidos ao 2º Distrito Policial, onde foram autuados por associação criminosa.

Segundo o Capitão Henrique da PMCE, as capturas fazem parte de uma operação que envolve um acompanhamento de quadrilhas especializadas em fraude de concurso no Brasil, com foco na região Nordeste. Além disso, as ações contam com a cooperação entre as polícias militares para troca de informações.

“A gente recebe dados dos outros estados e com relação aos inscritos, a gente começa a fazer esse trabalho de inteligência. Se são nomes que batem com quadrilhas já acostumados à prática, houve crime em outros estados”, disse o Capitão, que informou que as prisões são de grupos criminosos diferentes, mas com foco na fraude das provas.

Além deles, outras três pessoas foram detidas após serem flagradas com aparelho celular, mas foram liberadas. A PM informou que elas devem ainda ser investigadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Mais de 50 mil candidatos realizaram a prova para concorrer a 1 mil vagas para o cargo de Soldado da Carreira de Praças Policiais Militares (QPPM), além de 500 vagas para cadastro de reserva.

A remuneração inicial é de R$ 2.773,35 durante o curso de formação, chegando a R$ 5.568,64 após a nomeação como Soldado. O concurso foi executado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

Em nota, a Comissão informou que seguiu os procedimentos previstos no plano operacional de segurança do concurso, acionando o Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil, responsável por executar as medidas necessárias para a prisão dos envolvidos.

Ainda de acordo com o CEV, não há risco de cancelamento da prova, uma vez que a tentativa de fraude foi frustrada e os verdadeiros candidatos eliminados e os suspeitos da tentativa do crime presos.