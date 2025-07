Preso suspeito de matar mulher esfaqueada dentro de casa em Bela Cruz

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem ilustrativa: Suspeito foi preso nesse domingo, 13, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

O homem que estava foragido suspeito de matar uma mulher esfaqueada dentro da própria casa no município de Bela Cruz, a 231,46 quilômetros de Fortaleza, foi preso em flagrante na manhã desse domingo, 13, na cidade de Marco.

O suspeito de 35 anos era ex-companheiro da vítima de 28 anos. Ele fugiu após após o feminicídio registrado na madrugada de sábado, 12. O crime aconteceu após uma discussão do casal.

Conforme a Polícia Civil, após o crime agentes do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte) iniciaram diligências em busca do suspeito. Após a prisão, o homem foi conduzido para à Delegacia de Polícia Civil de Acaraú. Ele não resistiu à prisão e está à disposição da Justiça.

A vítima foi a 11ª mulher alvo de feminicídio com uso de arma branca, neste ano, no Ceará. Na noite da quarta-feira passada, uma enfermeira que atuava no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Clarissa Costa Gomes, 31, foi assassinada a facadas pelo ex-namorado, no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza.

O suspeito, um técnico em gestão ambiental identificado como Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, fugiu após o crime, mas foi localizado e confessou o feminicídio. Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada na manhã da quinta-feira, 10.