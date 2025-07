Fraude no INSS: Governo abre crédito extra de R$ 3,3 bilhões para pagar aposentados

Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil Cerca de 100 mil pessoas serão pagas por dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para o Ministério da Previdência Social.

O texto, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 17, tem a finalidade de agilizar o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos por entidades associativas entre março de 2020 e março de 2025.

A devolução será feita a partir do dia 24 de julho sem a necessidade de ação judicial, desde que o beneficiário faça a adesão ao acordo firmado pelo Governo Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, pode ser feita de forma gratuita e sem envio de documentos adicionais, tanto pelo aplicativo Meu INSS quanto em agências dos Correios em todo o país. Confira mais abaixo como funciona.

Cerca de 100 mil pessoas serão pagas por dia, com a meta de atingir 1 milhão e meio de beneficiários em até 15 dias, segundo estimativa do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

“O aposentado tem direito. O governo não está dando nada. Está só reembolsando o que foi roubado, indevidamente, do bolso do aposentado”, disse durante o programa Bom Dia, Ministro.

O titular da Pasta lembrou que o pagamento é automático e cai na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício, mas é necessária a adesão: "É preciso que eles se desloquem até as agências dos Correios ou entrem no aplicativo Meu INSS para fazer o acordo com o governo."

No entanto, destacou que o Governo Federal está adiantando o dinheiro aos beneficiários, mas que seguem as apurações para responsabilizar os culpados pelos descontos.

“O governo está adiantando esse dinheiro, mas não vai abrir mão de nenhum centavo nas ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional”.

O plano de ressarcimento foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de conciliação assinada entre várias instituições.

Além do Ministério da Previdência Social e do INSS, assinaram o pacto a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).

Como funciona o ressarcimento?

Aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 e ficaram sem resposta das entidades associativas recebem o valor de volta sem precisar entrar na Justiça.

Basta aderir à proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Até a última terça, o INSS havia recebido mais de 4 milhões de contestações.

Para isso, o interessado deve:

Acessar, no aplicativo, a aba “Consultar Pedidos” Clicar no item “Cumprir Exigência” Assinalar a opção “Aceito Receber”, localizada no fim da página Apertar em “Enviar”

Quando a entidade apresenta documentos ou justificativas, o beneficiário é notificado e pode:

Concordar com a documentação apresentada e encerrar o processo

Contestar por suspeita de falsidade ideológica ou indução ao erro

Apontar que não reconhece a assinatura

Se o aposentado contestar a validade da documentação, a entidade será intimada a devolver os valores no prazo de cinco dias úteis e o caso vai passar por auditoria.

Caso a entidade não realize a devolução, o beneficiário será orientado sobre as medidas judiciais cabíveis. O INSS está propondo uma parceria com as Defensorias Públicas dos Estados para o apoio jurídico aos beneficiários nessas situações.

