Concurso Adagri: Elmano anuncia convocação de 60 aprovados

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas anunciou a convocação de 60 aprovados no concurso da Adagri

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, dia 23, a convocação de 60 candidatos aprovados no último concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). As informações foram anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) e postadas em suas redes sociais.

Dos profissionais convocados, 25 são para os cargos de nível médio, para as funções de técnico agrícola e de agropecuária, e 35 de nível superior.

"Esses servidores terão um papel fundamental no fortalecimento da defesa sanitária animal e vegetal, contribuindo diretamente para a qualidade da produção rural, a geração de emprego no campo e a abertura de mercados para os produtos cearenses", informou o governador.

O edital lançado em setembro do ano passado ofertou 120 vagas, sendo 20 para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio em agropecuária ou similares, além de 360 para cadastro de reserva. As remunerações podem chegar R$ 5.890.



Na véspera, o governador já havia anunciado a convocação de 23 profissionais aprovados no último concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE).

