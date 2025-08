Expulsões em Uiraponga: um longo caminho até a paz

Foto: Reprodução / Redes sociais Uiraponga, distrito de Morada Nova (CE), vive expulsões de moradores devido a conflitos entre facções

Na última semana, as Forças de Segurança do Estado deram as primeiras respostas às ameaças feitas por faccionados aos moradores do distrito de Uiraponga, no município de Morada Nova. Em meio a uma guerra entre dois antigos aliados, moradores passaram a ser ameaçados e, com isso, decidiram deixar suas casas.

Em 3 de julho, Audivan Bezerra de Freitas foi arrebatado de casa e morto na praça principal de Uiraponga. Consequência foi a instauração de um distrito, praticamente, fantasma. Na última segunda-feira, um dos pivôs desse conflito foi preso em São Paulo: José Witals da Silva Nazario, o Playboy. Um homem apontado como aliado dele também foi preso, já em Morada Nova.

As prisões, evidentemente, não tiveram o condão de, imediatamente, devolver a tranquilidade para a localidade. Basta lembrar que o rival de José Witals na disputa em Uiraponga, Gilberto de Oliveira Cazuza, o "Gilberto Mingau", segue em liberdade, situação em que, aliás, se encontra desde 2016.

Foto: Divulgação/PC-CE POLÍCIA Civil do Ceará detalhou a prisão do mandante das expulsões de famílias em Uiraponga

Gilberto ilustra bem as agruras da segurança pública no Vale do Jaguaribe. Ele, conforme a Polícia, participou de quadrilhas do chamado Novo Cangaço até se dedicar ao tráfico de drogas no âmbito faccional. Em seguida, ampliou esse escopo também para a extorsão de empresários — de um único, teria conseguido R$ 100 mil.

Uma situação que demorou décadas a chegar a esse ponto, lógico, não vai ser resolvida do dia para a noite, muito menos, sem ações em múltiplos setores para além da repressão policial.

