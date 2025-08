Gasolina do Ceará é a 8ª mais cara do Brasil e tem custo médio de R$ 6,43

Foto: FERNANDA BARROS No total, 103 postos de combustíveis foram analisados

Com custo médio de R$ 6,43 por litro, o Ceará possui a segunda gasolina mais cara do Nordeste e a oitava do Brasil. Na Região, só ficou abaixo de Sergipe (R$ 6,64).

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. Confira mais abaixo os valores de todos os estados brasileiros.

Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 5,92 e o mais caro de R$ 6,74. No total, 103 postos de combustíveis foram analisados.

Já Fortaleza obteve um valor levemente abaixo, de R$ 6,42. O município com o menor custo do combustível no Estado é Quixadá (R$ 5,92). Em seguida aparece Sobral e Limoeiro do Norte, ambos com R$ 6,38.

Ao passo que Itapipoca está com o montante mais caro do Estado, com R$ 6,74 por litro, entre os sete municípios visitados pela ANP.

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços acima da média regional do Nordeste, cuja quantia cobrada por litro está em R$ 6,15. No Brasil, o número chega a R$ 6,19.

Veja os preços médios da gasolina pelo Brasil

Acre: R$ 8,08



Amazonas: R$ 7,03



Roraima: R$ 6,95



Rondônia: R$ 6,82



Tocantins: R$ 6,65



Sergipe: R$ 6,64



Paraná: R$ 6,51



Ceará: R$ 6,43



Santa Catarina: R$ 6,36



Distrito Federal: R$ 6,28



Alagoas: R$ 6,23



Bahia: R$ 6,21



Goiás: R$ 6,21



Mato Grosso: R$ 6,16



Pará: R$ 6,14



Minas Gerais: R$ 6,13



Espírito Santo: R$ 6,10



Rio Grande do Sul: R$ 6,10



Rio de Janeiro: R$ 6,06



Amapá: R$ 6,05



Pernambuco: R$ 6,04



São Paulo: R$ 6,04



Maranhão: R$ 5,96



Mato Grosso do Sul: R$ 5,95



Paraíba: R$ 5,95



Rio Grande do Norte: R$ 5,94



Piauí: R$ 5,85

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,10 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste e o nono do Brasil no período pesquisado. Já o diesel S10 ficou em R$ 5,99.

Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 5,82 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.

Já o custo do litro no País foi de R$ 5,98 para o combustível e R$ 6,04 para o S10. No Nordeste, estava em R$ 5,91/L e R$ 5,93, respectivamente.

Etanol e GNV

O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 5,27 por litro, o mais caro da Região e quarto do Brasil na semana de 27 de julho a 2 de agosto. A mesma quantia foi registrada em Fortaleza.

O Nordeste, por sua vez, apresentou valor médio menor, de R$ 4,72 por litro, e o Brasil de R$ 4,14.

No levantamento da ANP, também foi divulgado que o montante médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 5,15 tanto na Capital quanto no Estado. No Brasil, a quantia ficou em R$ 4,66/L e, no Nordeste, de R$ 4,73/L.

Gás de cozinha (GLP)

Por fim, o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha, está em R$ 106,85 no Ceará. O número é abaixo da média do Nordeste (R$ 107,2) e do Brasil (R$ 107,89).

Já o preço médio em Fortaleza foi o mesmo do Estado, com mínimo de R$ 97 e máximo de R$ 123 no período pesquisado.



