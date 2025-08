Facção teria aliciado adolescente para chefiar tráfico em Maranguape e receber ordens do RJ

Foto: Reprodução / SSPDS POLICIAIS da Draco em atividade

Um adolescente de 16 anos de idade teria sido aliciado pelo Comando Vermelho (CV) para permanecer a frente da facção criminosa em uma comunidade no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, aponta investigação.

O jovem foi apreendido na segunda-feira, 4, por ato infracional similar ao crime de integrar organização criminosa.

Documento de representação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), obtido pelo O POVO, mostra que o adolescente foi atraído por traficantes de drogas e teria passado por três organizações criminosas, sendo elas a Guardiões do Estado (GDE), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e, atualmente, o Comando Vermelho.

A identificação do adolescente e a comunidade não são divulgadas em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Conforme O POVO apurou, o garoto era conhecido pela vizinhança desde a infância.

Envolvimento com tráfico de drogas no Rio de Janeiro

O nome "Rogério Cego" é citado na representação do MPCE como o responsável por dar as ordens ao adolescente. Cego ou Coroa é Rogério Gomes de Oliveira, alvo da operação Profilaxia no ano de 2023, quando saiu do Ceará com destino ao Rio de Janeiro para uma negociação de armas na Rocinha.

O POVO noticiou a prisão de Rogério durante operação, que aconteceu no Rio de Janeiro e em Maranguape, no Ceará. Aproximadamente R$ 2 milhões em bens foram bloqueados durante a ofensiva da Polícia Civil do Ceará.

Um dos moradores, expulso de casa, descreveu à Polícia que o adolescente era conhecido na comunidade desde criança e que passou a andar armado pelas ruas e ameaçar as famílias.

O relatório da investigação da Polícia Civil aponta que Rogério segue preso no Rio de Janeiro, mas "continua a comandar atividades ilícitas neste município", aponta a Polícia sobre a atuação em Maranguape.

Expulsão de moradores

O jovem é apontado pela Polícia Civil como responsável pela expulsão de moradores de acordo com as "regras" da facção criminosa, o que tem causado terror no município. Além disso, o rapaz estaria pichando os muros com as siglas da organização. Durante as ações de expulsões ele "concedia" um prazo de 24 horas para a desocupação dos imóveis.

A área comandada pelo suspeito de 16 anos de idade vive um conflito armado entre facções e a investigação mostrou que a atuação do jovem tem consolidado o domínio territorial na comunidade. O MPCE representou para que fosse imposta a medida socioeducativa e a notificação dos representantes do adolescente.

Maranguape dobrou número de homicídios

O colunista Ricardo Moura apontou a pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que mostra que Maranguape é a cidade mais violenta do Brasil.

A taxa de homicídios de Maranguape é mais que o dobro da do Ceará, o número de mortes violentas dobrou em dois anos. A coluna pontuou que de janeiro a julho deste ano foram registrados 43 homicídios, sendo fevereiro o mês com mais Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com 11 casos.