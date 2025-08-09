Adolescente é apreendido suspeito de latrocínio contra mulher de 63 anos em Fortaleza

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de participar do latrocínio que vitimou uma mulher de 63 anos dentro de um imóvel residencial no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, 7.
O suspeito foi capturado na noite de ontem, no bairro Edson Queiroz, por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com ele, foi apreendido um aparelho celular.
O adolescente foi conduzido pelos agentes para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde um ato infracional análogo ao crime de latrocínio foi lavrado.
Ainda não há informações de como a vítima, identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade, que atuava como engenheira de pesca, morreu.
Ela foi encontrada morta e amordaçada no chão do imóvel. Os criminosos amarraram suas mãos e pés e colocaram uma mordaça para mantê-la como refém. Os suspeitos fugiram levando o carro da vítima.
Durante as diligências na região horas após o crime, o veículo subtraído durante a ação criminosa foi localizado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE). O carro foi localizado também no bairro Edson Queiroz.
Conforme a Polícia Militar, o veículo foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para coletas periciais. O caso é investigado pela 10ª Delegacia do DHPP, unidade da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que realiza diligências para capturar todos os suspeitos da ação criminosa.
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
