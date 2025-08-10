Presidente do PSDB Ceará confirma retorno de Ciro Gomes

Foto: Yuri Allen, em 17/4/2024 Publicamente, Ciro diz não ter pretensão de concorrer a mais nada, sinalizando apoio para concorrer o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio

O presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, Ozires Pontes, confirmou que está “tudo certo” para o retorno de Ciro Gomes aos quadros tucanos. Segundo ele, não há data oficial para o ato, mas o movimento já era articulado “há muito tempo”.

“Certíssima a ida dele (Ciro) para o PSDB. Não tem data marcada ainda. Na semana que vem não vai ser, até porque o senador Tasso Jereissati está em São Paulo, só chega na quarta. Pode ser na outra semana, mas está tudo certo”, confirmou Ozires ao O POVO.

O dirigente tucano confirmou que o desejo é ter Ciro na disputa pelo Palácio da Abolição. "A intenção é que ele seja candidato a governador". Embora o ex-ministro também seja mencionado para concorrer à Presidência da República, Ozires minimiza a hipótese.

“A presidência tem alguma possibilidade? Da gente, minha, do Tasso? Não. Mas aí quem tem que decidir é ele, Ciro". Ozires contou que houve uma conversa do ex-ministro com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

"Houve uma conversa para a presidência? Houve, do Aécio com ele, Ciro, nesse sentido de presidência. O Aécio estimulando, mas eu não vejo ambiente para isso. Vejo ainda uma polarização muito grande. Não acho que seja viável, mas ele já foi várias vezes e ele já aparece bem também nacionalmente”, comentou Ozires.

O presidente do PSDB Ceará disse ainda que Ciro recebe apoio de alas da direta e da extrema-direita. "Os bolsonaristas estão vibrando com a provável candidatura do Ciro ao Governo [do Ceará], estão querendo votar. Aqui na Zona Norte, onde eu milito fortemente, não tem outro nome. O único nome, mesmo, com chance de vitória é o de Ciro Gomes", afirmou.

"Se vier com outro nome, eu não vejo viabilidade, não", finalizou Ozires.

Conforme antecipado pelo O POVO, Ciro definiu o retorno ao PSDB e é cogitado para concorrer a governador do Ceará, por um possível bloco de oposição que reúne ex-adversários, como o União Brasil de Capitão Wagner e o PL, legenda do grupo bolsonarista.

A informação foi confirmada por aliado de Ciro ao colunista do O POVO Guilherme Gonsalves, que acrescenta que o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, conversou por telefone nessa sexta-feira, 8, com Ciro e com o ex-senador Tasso. Este último foi o responsável por articular a volta do aliado ao partido.

Publicamente, Ciro não confirma a pré-candidatura a governador e diz não ter pretensão de concorrer a mais nada. Ele afirma apoiar para concorrer o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que deixou o PDT e tem ingresso anunciado, mas ainda não oficializado, ao União Brasil.