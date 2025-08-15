Homem é preso em Fortaleza por compartilhar 400 arquivos com conteúdo sexual envolvendo crianças

Foto: Divulgação/PF Homem foi preso durante operação da PF contra compartilhamento de conteúdo sexual de crianças e adolescentes

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 14, em Fortaleza, por compartilhar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes infantojuvenil. A captura aconteceu durante uma operação da Polícia Federal (PF).

As investigações revelaram que, ao longo de um ano, mais de 400 arquivos foram compartilhados no local onde o suspeito morava. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência.

O suspeito preso confessou aos policiais a prática dos crimes investigados.

Conforme as investigações, a PF identificou que uma conexão local realizou o compartilhamento de arquivos de pornografia infantil de forma massiva. No entanto, não apontou diretamente quem seria o responsável pelo uso dos equipamentos.

Na operação, os agentes buscaram colher novas provas, identificar eventuais vítimas e individualizar a autoria das ações criminosas. As investigações seguem com a análise do material apreendido.

Ainda segundo a PF, o investigado deve responder pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Eles são referentes ao compartilhamento e armazenamento de material pornográfico infanto juvenil. As penas somadas dos crimes podem ultrapassar dez anos de prisão.

Apesar do crime de armazenamento ter uma pena menor do que o crime de compartilhamento, a conduta passou a ser classificada como crime hediondo no País, conforme a conforme a Lei nº 8.072/90. Nesses casos, a fiança não é permitida por lei.

A operação da PF, intitulada Inocência Protegida XII, teve o objetivo de interromper práticas de compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.