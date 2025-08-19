Fiação subterrânea na Desembargador Moreira será entregue até o fim de agosto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-08-2024: Internalização da fiação da avenida Desembargador Moreira. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

As obras para a internalização subterrânea do cabeamento da fiação de energia e telecomunicações, na avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, estão com 98% de conclusão. De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), novo prazo de entrega é até o fim deste mês de agosto.



Trabalhos foram iniciados em 2024 e a previsão inicial era de que fossem concluídos até o fim daquele ano. Em seguida, previsão passou a ser para o final de julho e agora ganha uma nova data.

Em nota encaminhada ao O POVO, nesta segunda-feira, 18, a Enel garantiu que a parte que é de responsabilidade da companhia já foi concluída. Ainda de acordo com informações da empresa, agora está pendente a retirada de parte da estrutura das empresas de telecomunicação, alinhada com a Seinfra.

Procurada pelo O POVO, a secretaria informou que a obra será finalizada ainda neste mês. Ação acontece no trecho da Desembargador Moreira que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar.

Intervenção está inclusa no Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) da Enel e tem aporte de R$ 715 mil e deve englobar 775 metros de redes elétricas de média e baixa tensão.

Obras na Varjota e em Barbalha

Também estava previsto um projeto de internalização que engloba os corredores gastronômicos do bairro Varjota, incluindo trechos das ruas Frederico Borges e Ana Bilhar, com a retirada de 96 postes. De acordo com a Seinfra, essa obra será iniciada em outubro próximo, com prazo de execução de 360 dias.

Já o projeto de internalização no município de Barbalha teve obras iniciadas em julho último, após a autorização dos órgãos ambientais, da prefeitura e da Seinfra. Conforme pasta, "mais detalhes serão divulgados posteriormente".



"Outros projetos para internalização da fiação no Ceará, seja em outras localidades de Fortaleza, seja no Interior do Estado, seguem em fase de estudos e ainda não têm data para serem iniciados. Os recursos para a execução dessas obras são oriundos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), que é administrado pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará e tem por finalidade o apoio ao reforço, ampliação, extensão e remanejamento de rede de todo o Estado", destaca Seinfra.