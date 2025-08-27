Com carne bovina, rota do Pecém para a Ásia cresce 48%, em sete meses

Foto: FCO FONTENELE A principal característica desse novo serviço é a conexão direta entre Pecém e importantes portos asiáticos

Após sete meses do início da rota direta do Pecém para a Ásia, a movimentação de cargas do trajeto cresceu 48%. Ao todo, foram deslocados 32.371 contêineres.

A operação é uma parceria entre a APM Terminals Pecém e a MSC – Far East-Centram-ECSA Service (Santana).

No mês de julho, por exemplo, foram embarcados os primeiros contêineres de exportação de carne bovina da Minerva Foods, com destino ao Porto de Xangai, na China.

Conforme a APM, isto representa a abertura de um novo segmento com alto potencial, como o de proteína animal.

A principal característica desse novo serviço é a conexão direta entre Pecém e importantes portos asiáticos, como Mundra (Índia), Singapura, Yantian (Shenzhen), Ningbo, Xangai (Shanghai), Qingdao e Busan, entre outros.

Para exportações e importações, especialmente aquelas com destino à China, Índia, Bangladesh e Egito, a empresa destaca que o serviço proporciona um diferencial competitivo considerável, em particular para os embarcadores de commodities brasileiras.

Segundo Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, os resultados já são positivos. “Nesses sete meses de operação, já registramos um aumento de movimentação para essa linha específica em 48%, e a expectativa é atrair novos perfis de cargas, tanto de importação quanto de exportação.”

“Com a entrada direta de Pecém na rota direta para a Ásia, a exportação de produtos como proteína animal e até algodão, ganham uma alternativa mais competitiva e estratégica em relação aos portos do Sudeste e Sul, reduzindo custos e otimizando o tempo de transporte”, explica André Gonzaga, gerente de operações da APM Terminals.

