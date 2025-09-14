Assim como canções, paixões e palavras

Foto: Alexandre Moreira / divulgação Angela Ro Ro

Ângela Ro Ro teve uma vida intensa. Ela sabia ser a cantora profunda e imensamente dramática de "Fogueira" e a escrachada e roqueira de "Meu mal é a birita". Nos intensos anos 1980, quando varou madrugadas entre copos de whisky e companhias interessantes, ela viveu todos os excessos e, algumas vezes, acabou mal. Nessa época, viveu romances, sendo o mais ruidoso com Zizi Possi, que terminou em boletim de ocorrência, acusação de violência e um silêncio sepulcral da intérprete de "A paz".

Ro Ro exorcizou esse capítulo logo em 1981, quando vestiu a carapuça de barraqueira e lançou o disco "Escândalo", batizado com a canção que Caetano Veloso lhe presenteou. Como saldo dessa época, ela saiu com um dente quebrado, a perda da visão de um olho e de parte da audição – tudo isso ela atribuía à violência policial. Ah! E o sobrepeso, mas aí, com a mesma intensidade, ela entrou num spa, largou álcool e outras substâncias e ressurgiu 35 kg mais magra e careta (dizia, pelo menos).

Tanta vida para dar conta em uma só cobra um preço. Depois de uma brilhante primeira década de carreira, os shows foram diminuindo, a má fama afastou contratantes, a produção foi chegando menos ao público e os discos foram ficando menos inspirados. Em cena, ela sustentava a fama, relembrando sucessos com a mesma voz quente e causando situações vexatórias (como em sua última passagem por Fortaleza).

Angela Ro Ro morreu na segunda-feira, 8, cumprindo sua sina de figura marginal, fora de todos os padrões e incompreendida pelo grande público. Era a antidiva que, apesar da absurda beleza que estampa na capa do disco de estreia, nunca foi reconhecida como musa. Ou, era só mais uma "cobaia de deus", como cantou em sua parceria com Cazuza.