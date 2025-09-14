Ceará acerta ao trazer primeiro a GM para o Polo de Horizonte

Foto: Rudh Bouchebel/Chevrolet ￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará

Ter a General Motors (GM) como a primeira montadora a aderir ao Polo Automotivo de Horizonte foi um acerto estratégico do Governo do Ceará. A companhia chega com uma marca conhecida do mercado brasileiro, a Chevrolet, e um veículo ainda inédito entre os fabricados e montados - como é o funcionamento do polo cearense - no País, o Spark elétrico.

Isso dá segurança ao negócio, pois a cadeia de distribuição do veículo já existe. A empresa conta com rede de concessionárias no País inteiro, assim como formas de distribuição - formada por carretas-cegonhas, mas que pode ser fortalecida pela futura ferrovia Transnordestina. O início da operação deve ainda comprovar a eficiência do Porto do Pecém para receber as peças e testar a agilidade da chegada até Horizonte pelas rodovias cearenses.

Hoje, importado, o Spark tem preço de tabela de R$ 159.990 e foi projetado em parceria com as montadoras chinesas Saic e Wuling - por lá, o carro é conhecido como Baojun Yep Plus. No Brasil, com o "uniforme" da Chevrolet, ele chega também para enfrentar compatriotas como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.

O sucesso desse modelo, que dificilmente não acontecerá vide a projeção de 12 mil unidades montadas para o próximo ano, servirá de cartão de visita para o Polo Automotivo de Horizonte e pode projetar o Ceará internacionalmente para outras marcas, atrair cadeia produtiva e até realizar toda a produção no Estado - realizando um objetivo almejado há décadas.