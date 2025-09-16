Procissão de Nossa Senhora das Dores reúne mais de 100 mil romeiros

Foto: Divulgação/Diocese de Crato ￼400 MIL romeiros teriam passado pela cidades em 15 dias de celebrações

Na tarde desta segunda-feira, 15, Juazeiro do Norte encerrou mais uma Festa e Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. O cortejo com a imagem da santa saiu da Basílica Santuário e percorreu as ruas centrais até a Praça do Romeiro, onde milhares de pessoas acompanharam o momento que marcou o fim dos festejos, iniciados ainda no fim de agosto.

Mais de 100 mil devotos participaram da procissão. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo e Romaria, ao longo dos 15 dias de celebrações, aproximadamente 400 mil romeiros passaram pela cidade. A romaria é considerada a segunda maior de Juazeiro, ficando atrás apenas da de Finados, realizada em novembro.

Durante a manhã, os fiéis se reuniram na Basílica para a missa solene dedicada à padroeira. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Crato, dom Magnus Henrique Lopes.

“A Romaria é sempre um retiro espiritual, cada romeiro que aqui vem deseja se abastecer espiritualmente para ganhar forças em sua caminhada de fé”, afirmou o bispo.

Antiga igreja de colégio católico abriga biblioteca em Fortaleza | LEIA MAIS

Nossa Senhora das Dores: 400 mil romeiros passaram pela cidade

Em seguida, ao meio-dia, houve a tradicional Bênção do Chapéu e despedida, quando romeiros acenaram em frente ao altar com chapéus de palha e cantaram o hino “Adeus Maria”. Após a celebração da tarde, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi conduzida pelas ruas em procissão.

Ao longo do trajeto, o movimento foi acompanhado por cânticos e expressões da devoção popular. Muitos romeiros relatam que percorrem longas distâncias todos os anos para manter a tradição que remonta ao tempo do Padre Cícero Romão Batista. “Eu venho de Sergipe todo ano. Minha família já vinha desde o tempo do meu avô e gente caminha porque aqui Nossa Senhora caminha com a gente”, contou José Amaro, de 58 anos.

Entre os participantes, também estão os que chegam pela primeira vez. “Sou de Minas Gerais, sempre ouvi falar da Romaria do Juazeiro, e decidi vir conhecer. Minha avó era pernambucana e sempre vinha pra cá e falava pra gente do tanto que era bom está na terra do Padre Cícero”, disse Luciana Rocha, de 32 anos.

A procissão reuniu romeiros que buscam pagar promessas, outros que pedem bênçãos para a família ou agradecem graças alcançadas. “Minha filha nasceu com a saúde fraca e hoje está bem. Já tem mais de 10 anos que faça chuva, faça sol eu não deixo de vir e é muito bom”, relatou Maria de Lourdes, de Pernambuco.

A chegada da imagem à Praça do Romeiro encerrou a procissão. Houve a bênção do Santíssimo Sacramento e, em seguida, um show pirotécnico iluminou o céu da cidade. O público permaneceu no local até o fim da programação, alguns já se preparando para retornar às suas cidades de origem.

A tradição da devoção à Nossa Senhora das Dores em Juazeiro começou no século XIX, quando o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro ergueu uma capela em sua homenagem. Com o tempo, e principalmente após a chegada do Padre Cícero em 1872, a festa cresceu e passou a reunir multidões. O patriarca do Juazeiro foi um dos principais difusores dessa devoção, incentivando o povo a confiar na mãe dolorosa.

Por que pessoas são consideradas santas mesmo sem reconhecimento oficial da Igreja? LEIA MAIS

