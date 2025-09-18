Com sete indicações para Liniker, veja lista do 26º Grammy Latino

Foto: FERNANDA BARROS Liniker conquista sete indicações no 26º Grammy Latino. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Uma das mais importantes premiações da música focada nas produções de países latinos, a Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta-feira, 17, a lista de indicados ao 26º Grammy Latino.

Reunindo nomes relevantes de diversos gêneros e estilos, a competição traz artistas do Brasil, Porto Rico, Colômbia, Peru, Argentina, Cuba e outros países da América Latina que competem nas 60 categorias do prêmio internacional.

Com três novas categorias – sendo elas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes –, a cerimônia do 26º Grammy Latino ocorre no dia 13 de novembro deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Artistas brasileiros se destacam no Grammy Latino



Na premiação deste ano, diversos artistas nacionais receberam indicações e concorrem nas categorias mais disputadas. Entre os destaques, os músicos João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê foram indicados em Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Dominguinho”, disco que celebra o forró.

Nas redes sociais, o cantor pernambucano comemorou a novidade. “Obrigado a cada pessoa que vibra, canta e caminha com a gente nessa jornada”, escreveu João Gomes, celebrando ao lado dos companheiros de projeto.

Com show em Fortaleza no mês de novembro, durante a programação do Festival Zepelim, a cantora Marina Sena recebeu duas indicações: Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Liniker conquista sete indicações no 26º Grammy Latino

Outro destaque brasileiro no 26º Grammy Latino é a cantora Liniker, que foi indicada em sete categorias. Tendo se apresentado na capital cearense em novembro de 2024, a artista recebeu indicações nas principais nomeações: Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.

Confira as indicações de brasileiros no 26º Grammy Latino

Gravação do Ano

“Ao teu lado”, Liniker

Álbum do Ano

“Caju”, Liniker

Canção do Ano

“Veludo marrom”, Liniker

Melhor Artista Revelação

Juliane Gamboa



Sued Nunes

Melhor Álbum de Música Urbana

“MPC (Música Popular Carioca)”, Papatinho

Melhor Álbum Instrumental

“Ida e Volta”, Yamandu Costa



“Saga”, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Melhor Álbum de Jazz Latino

“Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC”, Hamilton De Holanda

Melhor Álbum Infantil

“Cenas Infantis”, Palavra Cantada



“Aventuras De Caramelo”, Antonio Caramelo e Malibu

Melhor Álbum de Música Clássica

“Radamés”, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer

Melhor Arranjo

“Sapato Velho”, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arranjadores (Rafael Beck e Felipe Montanaro)



“Flight 962”, Cassio Vianna, arranjador (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Compositor do Ano

João Ferreira por “A Gente Pode Sair Dessa” (Vitor Kley), “Água-Viva” (Anavitória), “As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe” (Lagum) e “Flores Da Rua” (Samuel Rosa)

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

“Caju”, Liniker



Engenheiros: Marcio Arantes, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, Daniel Mariano Gonçalves, André Malaquias, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente



Mixers: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet



Mastering Engineer: Felipe Tichauer

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

“Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE)”, BK'

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

“Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça”, Hodari



“Milton Bituca Nascimento”, Vários Artistas

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

“Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)”, Ton Carfi



“Razão Da Esperança”, Paloma Possi



“Onde Guardamos As Flores?”, Resgate



“Memóri4s (Ao Vivo)”, Eli Soares



“A Maior Honra”, Julliany Souza

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

“No Escuro, Quem É Você?”, Carol Biazin



“Fugacidade”, Janeiro



“Caju”, Liniker



“Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre



“Coisas Naturais”, Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

“O Mundo Dá Voltas”, Baianasystem



“Colinho”, Maria Beraldo



“Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas”, Tó Brandileone



“Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, Djonga



“Big Buraco”, Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

“Só Quero Ver”, BK’ & Evinha



“Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento



“Caju”, Liniker



“A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil



“Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Alcione”, Alcione



“Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci”, Marcelo D2



“Pagode Da Mart'nália”, Mart'nália



“Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)”, Zeca Pagodinho



“Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

“Sentido”, 5 A Seco



“Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna



“Pique”, Dora Morelenbaum



“Divina Casca”, Rachel Reis



“Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?”, Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

“Let's Go Rodeo”, Ana Castela



“José & Durval”, Chitãozinho & Xororó



“Obrigado Deus”, Léo Foguete



“Transcende (Ao Vivo / Deluxe)”, Lauana Prado



“Do Velho Testamento”, Tierry

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

“Casa Coração”, Joyce Alane



“Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco”, Camané



“Universo De Paixão”, Natascha Falcão



“Transespacial”, Fitti



“Dominguinho”, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor Canção em Língua Portuguesa