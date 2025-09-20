CEI Antônio Moreira de Oliveira é inaugurado no Conjunto Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO CEI Antônio Moreira de Oliveira foi inaugurado no Conjunto Ceará

Com 180 vagas, o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira foi inaugurado no bairro Conjunto Ceará 2, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 19. Esta é a primeira das duas unidades que devem ser inauguradas no bairro nos próximos 15 dias, de acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT).

A obra contou com o investimento de R$ 7,5 milhões.

Durante a inauguração, Evandro afirmou que a Prefeitura de Fortaleza vai lançar um edital com 10 mil vagas em creches para 2026. "Este é o terceiro CEI que a gente entrega e temos mais dois para entregar ainda este ano. Além disso, já lançamos duas mil vagas de creches este ano", destacou.

Secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar (PDT) destacou que esta é a primeira creche pública do bairro a contar com um berçário.

O equipamento atende crianças de seis meses a três anos, além de disponibilizar o serviço do berçário ao Infantil 3.

A infraestrutura da unidade conta com salas de aulas climatizadas, banheiros acessíveis, cozinha, refeitório, fraldário, lactário e área de lazer com playground.

“No primeiro dia de aula ele (prefeito) prometeu, que nós tínhamos uma meta de 70 escolas climatizadas. Nós vamos passar dessa meta (...) Nós já climatizamos todas as escolas”, afirmou o secretário.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o equipamento é uma das 85 obras que haviam sido paralisadas na gestão anterior e que foram retomadas pela atual administração municipal.

“Temos mais de 80 obras que nós já retomamos, além de quase 30 que nós já entregamos. Então, gradualmente a gente tem retomado essas obras e tem feito as entregas”, reforçou.

Mãe do Bernardo Queiroz, de sete meses, a técnica em segurança do trabalho, Leiliane Queiroz, 35, destaca que a inauguração da creche representa uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho.

“E desenvolvimento da criança também. É um local que é acolhedor e tem profissionais capacitados. Então, isso nos traz alegria, por saber que a gente pode deixar em um local que tem confiança, como nos traz também essa questão de voltar à atividade e poder ir trabalhar”, diz Leiliane.

Pai de primeira viagem, o professor de educação física Josicleiton Silva, 36, explica que a inauguração da creche vai ajudar a equilibrar a rotina da família. Até então, o filho, Samuel Luca, de nove meses, ficava com a mãe no trabalho.

“Nós trabalhamos de 6 horas da manhã às 6 horas da noite, tanto eu como minha esposa. E agora com esse suporte da creche que nós temos aqui para o bairro, que vai enriquecer ainda mais o nosso bairro, onde tem uma estrutura dessas, podemos deixar os nossos filhos de forma tranquila e eles serão bem assistidos e bem cuidados”, conta.

10 mil novas vagas serão abertas em creches para 2026

Segundo Evandro, a Prefeitura de Fortaleza vai lançar um edital com 10 mil vagas em creches para 2026.

"Oficialmente nós tínhamos cinco mil crianças aguardando uma vaga, mas à medida que você vai abrindo, a demanda vai chegando. Então nós já lançamos três mil vagas entre creches e Centros de Educação Infantil", disse o prefeito.

“A gente vai priorizando as obras que a gente quer retornar. Claro, porque o lençol é curto e as condições das quais nós recebemos a Prefeitura de Fortaleza, a população toda sabe como foi: com mais de R$1 bilhão de dívida só com fornecedores, com mais outro R$1 bilhão para pagamentos de operação de crédito, então, há dificuldade”, reforçou o prefeito.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.09.2025: Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Idilvan Alencar - secretário da Educação de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, inaugura, às 8h desta sexta-feira (19/9), o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira, localizado no bairro Conjunto Ceará 2. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Idilvan destacou que 22 novas escolas, já com ordem de serviço, devem ser construídas até o final do ano, o que deve ampliar o número de vagas.

O titular da Secretaria Municipal da Educação (SME) afirmou que, este ano, foram lançados dois editais anunciando novas vagas em creches, com o objetivo de zerar a fila para vagas em creches.

“Nunca foram lançados dois editais. E quantas vagas vão vir nesse edital? Eu quero é que venham 15 mil. Expectativa. Eu estou chamando a sociedade para conversar. Não é em qualquer espaço que se pode ensinar, tem que qualificar esse processo (...) Nós não temos limite de vagas, desde que tenha o espaço adequado”, pontuou.

Ainda segundo o prefeito, outras entregas previstas para o bairro.

A partir de segunda-feira, 22, serão iniciadas as obras para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Leitão destacou também a reforma e a ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, já iniciada e com previsão de entrega para o início de 2026; além da recuperação de vias no entorno da região.