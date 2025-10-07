Novo Comitê Municipal de Prevenção a Violência toma posse em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ￼POSSE do Comitê aconteceu no Cuca Barra do Ceará

Tomou posse, na tarde desta segunda-feira, 6, o novo Comitê Deliberativo Municipal de Prevenção a Violência de Fortaleza. Iniciativa busca reunir gestores municipais, autoridades judiciárias e autores da segurança estadual para ações articuladas de enfrentamento a problemáticas do tipo na Cidade.

Evento ocorreu no Cuca Barra do Ceará, na Capital, e contou com a participação de nomes como a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, representantes da Justiça, entre outros.

Projeto é uma ação do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), do Governo do Estado. Além de Fortaleza, também possuem comitês municipais as cidades de: Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Sobral, Itapipoca, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte.

Conforme a vice-governadora Jade Romero (MDB), as dez cidades foram escolhidas por juntas reunirem 52% do crimes letais intencionais do Estado. Nesse sentido, o comitê funciona como um espaço onde municípios podem, com entes do judiciário e da segurança, executar ações para reduzir índices.

"Essas ações de prevenção estão ligadas a qualificação profissional, a equipamentos para as nossas crianças, para os nossos jovens (..) A urbanização, a iluminação pública", destaca a gestora.

Evandro Leitão é o presidente do comitê instalado em Fortaleza e assinou o termo de posse durante a cerimônia de hoje. Na ocasião, ele falou que a segurança pública tem sido um desafio nacional, em razão do avanço do crime organizado, destacando a importância do trabalho integrado.

"Nós sabemos que as organizações criminosas se estabeleceram em todo o País, com ramificações muitas vezes internacionais, e é importante que nós possamos nos unir, nos integrar (...) A gente também tem que ter a compreensão de que precisamos melhorar muito os números (de segurança)", disse o gestor.

Roberto Sá, secretário da Segurança Pública do Ceará, também destacou o trabalho integrado entre diversos entes públicos como um dos pontos fortes do Comitê.

"Quanto mais a área de segurança pública e as áreas preventivas do próprio Estado, da União, e, principalmente, dos municípios, caminharem juntas, melhor será para a população", pontuou.

Além da Prefeitura, fazem parte do colegiado órgãos como a Defensoria Pública do Estado (DPCE), o Ministério Público estadual (MPCE), o Tribunal de Justiça (TJCE), a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Polícia Militar (PMCE), entre outros.

Comitê será responsável por coordenar e acompanhar as ações previstas no Plano Municipal de Prevenção à Violência, que foi validado em reunião realizada após cerimônia. Colegiado deve discutir e deliberar ações, buscando alcançar metas metas municipais e estaduais de segurança.

Comitê teve primeira versão em 2022

A primeira versão do Comitê Deliberativo de Fortaleza foi instituída em 2022, no ano de lançamento do PreVio. No entanto, com a chegada de uma nova gestão neste ano de 2025 o Governo do Ceará renovou os acordos de cooperação com a Capital e as instituições parceiras.

O mesmo ocorreu nas outras nove cidades do programa. Repactuação foi oficializada em maio deste ano e posse dos novos gestores e representantes do Comitê de Fortaleza aconteceu hoje.

"Essa experiência tem sido extremamente exitosa e nós temos plena convicção de que essa estratégia de governança, essa proximidade de governos estaduais, governos municipais, forças de segurança e os outros entes, como o Poder Executivo Judiciário, é, além de tudo, também uma estratégia extremamente inovadora quando se fala em política pública. Nós temos já bons resultados", destaca Avilton Júnior, coordenador executivo de Prevenção à Violência do Governo do Ceará, sobre colegiados.

Fortaleza deve ganhar centro de combate a drogas



Ainda durante evento, o prefeito Evandro anunciou que até o fim deste ano deve implantar em Fortaleza o Centro de Acesso à Direitos e Inclusão Social (Cais), iniciativa financiada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça, que atende pessoas em situação de rua e com problemas relacionados ao uso abusivo de drogas.

"Esse será um equipamento que nós iremos fazer inicialmente móvel (...) Com o passar do tempo nós também iremos implantar em alguns bairros de Fortaleza para que a gente possa, nesse equipamento, fazer um curso de capacitação, possa ter um espaço para a juventude, um espaço para o esporte", explicou o gestor.