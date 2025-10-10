O POVO é destaque no Prêmio SAE Brasil de Jornalismo – Toyota

Foto: FCO FONTENELE ￼SAMUEL Pimentel, jornalista do O POVO, recebeu menção de destaque no Prêmio SAE de Jornalismo

A reportagem “Terras raras: como o Brasil entra na disputa entre EUA e China”, do repórter de economia do O POVO, Samuel Pimentel, recebeu menção de destaque na 18ª edição do Prêmio SAE Brasil de Jornalismo – Toyota. Os vencedores anunciados nesta quarta-feira, 8/10, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo.

A iniciativa visa reconhecer reportagens sobre os avanços tecnológicos que abordem mobilidade urbana, veículos autônomos, sustentabilidade, soluções energéticas, mineração e aplicações no agronegócio.

A reportagem, publicada na edição do O POVO de 17 de maio, mostra o potencial brasileiro na exploração de minerais críticos, especialmente de terras-raras, coloca o País no centro das movimentações do setor de mineração. E como, diante deste cenário, o esforço em pesquisa cresce, inclusive no Ceará, mas produção ainda é incipiente.

"Fico feliz com o reconhecimento da SAE Brasil ao jornalismo desenvolvido no O POVO. É uma forma de destacar nacionalmente temáticas globais que estão despontando no nosso Ceará, como é a mineração e a discussão sobre a exploração de terras raras. A reportagem é um mergulho nos desafios e perspectivas impostas ao nosso Estado nesta temática", afirmou.

O trabalho conta ainda com edição de Irna Cavalcante. No O POVO+, as visualizações foram produzidas por Wanderson Trindade.

Confira aqui a reportagem premiada

Demais premiados

Na categoria Mídia Impressa, o primeiro lugar ficou com Nubya Oliveira, do jornal O Tempo, de Belo Horizonte, com a matéria Lítio: o novo ouro de Minas.

Nessa mesma categoria receberam Menções Honrosas Júlia Maria Toledo e André Paixão, da revista Autoesporte, com a matéria Como será o carro daqui a 60 anos?, e Domingos Zaparolli, da revista Pesquisa Fapesp, com Para capturar o CO2.

Em Internet, o prêmio principal foi para Fernando Miragaya, da Automotive Business, com a série de reportagem Os desafios das engenharias das montadoras com o Proconve L8.

Já as Menções Honrosas foram para Sergio Quintanilha, do Guia do Carro, com Viagem de carro elétrico: BMW i5 M60 tem alcance real de 420 km, mas só a 120, e Júlia Maria Toledo, dessa vez para o site da Autoesporte, pela matéria Influencer PCD dirige picape só com os pés sem precisar de adaptação.

E na categoria Vídeo, Fábio Trindade, do Motor1.com, foi o vencedor com a matéria O consumo real de 10 carros elétricos em ciclo urbano e rodoviário – O maior teste do Brasil.

Receberam Menção Honrosa nessa categoria Jason Vogel, também do Morot1, com a matéria Ferrari 499P: tecnologia híbrida usou “etanol de vinho” para vencer 24 Horas de Le Mans, e Alexandre Carneiro, por Carros elétricos têm maior risco de incêndio que os modelos a combustão?.

Sobre a SAE BRASIL

A SAE BRASIL é uma associação de pessoas físicas, sem fins lucrativos, que tem como propósito ser “A Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira”. Participam da entidade profissionais de variadas áreas, unidos pela missão de criar e de disseminar conhecimento, visando desenvolver tecnologia e inovação no ecossistema da mobilidade.

Fundada no Brasil em 1991 por executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial conscientes da necessidade de se abrir as fronteiras do conhecimento da mobilidade e da integração do País ao processo de globalização da economia, a SAE BRASIL é referência nacional para a integração da indústria, academia, 3º setor e dos órgãos técnicos do governo.

Conta com 6 mil associados e 09 seções regionais distribuídas desde o Nordeste até o extremo Sul do Brasil, constituindo-se hoje em uma das mais relevantes instituições do setor da mobilidade brasileira.

A SAE BRASIL é filiada à SAE International, fundada em 1905, nos EUA, por líderes de grande visão da indústria automotiva e da então nascente indústria aeronáutica, entre os quais se destacam Henry Ford, Orville Wright e Thomas Edison.

Ao longo de mais de um século de existência tornou-se em uma das principais fontes de normas, padrões e conhecimento relativos aos setores automotivo e aeroespacial em todo o mundo, com mais de 35 mil normas geradas e mais de 138 mil sócios em cerca de 100 países.



