A falta de controle na venda de bebidas no Brasil
Cinco mortes em decorrência por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas foram confirmadas
Metanol tem sido detectado em bebidas destiladas no País (Foto: FÁBIO LIMA)
O Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, 10. Cinco mortes em decorrência por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas também foram confirmadas. Outras 217 ocorrências ainda estão em investigação. Na sexta, a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo (SP) que vendia bebidas adulteradas com metanol a outros estabelecimentos comerciais. Investigação chegou até a fábrica a partir da morte da primeira vítima. O Ministério da Saúde informou que adquiriu um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol destinado ao tratamento das intoxicações.

Dentre as medidas tomadas em meio ao surto de casos, o Governo Federal solicitou que sites de e-commerce suspendam vendas de produtos que possam ser usados na falsificação de bebidas. O controle de destilados, como vodka, gin, whisky, é usualmente feito pela utilização de selos, impressos pela Casa da Moeda.

Mas porque não há fiscalização de bebidas alcoólicas no Brasil? Como saber se uma bebida é original? O caso evidencia a dimensão desse problema e a necessidade de controle sobre a produção, a venda, a utilização de garrafas. O problema demanda a colaboração de diversos entes para que haja algum controle e segurança.

 

