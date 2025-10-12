Natal Sem Fome pretende arrecadar 60 toneladas de alimentos no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS O evento de lançamento contou com atividades de pintura, alongamento e arrecadação de alimentos não perecíveis

A 32ª edição do Natal Sem Fome, considerada a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina e uma das maiores ações de solidariedade do Brasil, foi lançada neste sábado, 11, pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec). O evento ocorreu na Casa José de Alencar, em Fortaleza.

A meta deste ano no Ceará é arrecadar 60 toneladas de alimentos, que devem beneficiar mais de 6 mil famílias em vulnerabilidade no Estado.

A campanha, promovida nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania, já ajudou mais de 32 milhões de brasileiros desde 1993. Ana Maria Xavier, diretora de desenvolvimento humano e socioambiental do Inec, ressaltou que o objetivo da campanha vai além de arrecadar alimentos.

LEIA TAMBÉM | Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em Fortaleza



“É um momento de conscientização para a sociedade e um gesto de solidariedade que leva dignidade a quem mais precisa. O Natal Sem Fome é uma ação que vai muito além das festas de fim de ano; ela representa a união de muitas pessoas em prol de um objetivo comum: a luta contra a fome”, aponta.

No Ceará, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2023, mais de 35% dos domicílios cearenses enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Isso representa mais de um terço das famílias do Estado, que não têm acesso regular e adequado a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para uma vida saudável.

Em 2024, o Ceará registrou uma redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza. “Mas a realidade de muitas famílias ainda é difícil, e a fome não desaparece sozinha. As campanhas de arrecadação são essenciais para garantir que as pessoas tenham o básico para viver com dignidade,” afirmou Ana Maria Xavier.

Matéria publicada pelo O POVO mostra que o número de cearenses que enfrentam a fome diminuiu: O Estado tinha 540 mil pessoas em insegurança alimentar grave em 2023 e a Pnad 2024, divulgada nesta sexta-feira, 10, mostra uma redução para 391 mil moradores nessa situação.

Leia mais Fome diminui 27% no Ceará e 150 mil pessoas saem da insegurança alimentar

Sobre o assunto Fome diminui 27% no Ceará e 150 mil pessoas saem da insegurança alimentar

Beneficiadas

Uma das instituições que recebem alimentos desde 2015 é o Instituto Abraço Solidário, que atende famílias no Grande Jangurussu, em Fortaleza. Michele Rodrigues da Silva, coordenadora do Instituto, conta que o projeto atende mais de 300 famílias em situação de vulnerabilidade.

“O lançamento da campanha e traz um alívio para as famílias. Quando as cestas chegam, é um momento de emoção. Muitas mães nos dizem que o Natal só aconteceu por causa da cesta de alimentos. Isso é o que torna essa campanha tão significativa para todos nós”, celebra.

Outra instituição beneficiada é o Movimento Saúde Mental, que atende mais de 5 mil famílias no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. “No Natal, quando recebemos as doações, realizamos uma celebração. Servimos mais de 200 lanches, além das cestas que são entregues às famílias mais vulneráveis. Com essa campanha, poderemos proporcionar um Natal digno!”, diz Daniela Sampaio, coordenadora social do Movimento.

Na manhã deste sábado, durante o lançamento da campanha no Ceará, diversas atividades foram promovidas para sensibilizar a comunidade sobre a importância do combate à fome e à insegurança alimentar. Na programação esteve incluído o circuito de recreação infantil, oficina de cartazes, massoterapia, aferição de pressão, alongamento e apresentações culturais.

Morador da Messejana, Ricardo Cavalcante, 43, veio com a esposa e as duas filhas para o lançamento do evento e aproveitar as atividades ofertadas ao longo da manhã. Segundo ele, ações como essa ajudam a construir uma sociedade mais justa e humana. “Eu acredito que toda ação solidária é válida e deveria ser incentivada e acolhida por todos. Já participei várias vezes dessa campanha e, sempre que houver, estaremos aqui”, afirma.

Como doar para a campanha Natal Sem Fome?

Com as doações, serão formadas cestas de 10 kg destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A arrecadação de gêneros alimentícios seguirá até 31 de dezembro, com entrega na sede do Inec — avenida Ministro José Américo, 326, 6º andar, Cambeba — e nos demais pontos de arrecadação parceiros:

Agroamigo Banco do Nordeste (todas as unidades)

Crediamigo Banco do Nordeste (todas as unidades)

Rede Ancar (todos os North Shoppings)

Supermercado Lagoa (todas as lojas)

Atacadão Lag (todas as lojas)

Sesi (todas as unidades Fortaleza e Maracanaú)

Supermercado Pinheiro (Cambeba, Mondubim e Washington Soares)

Tá Limpo (todas as lojas)

BNB Clube Fortaleza – av. Santos Dumont, 3646 – Aldeota

Moura Dubeux – estandes de vendas

Federação dos Transportes (Fetrans) – rua Dona Leopoldina, 1050 – Centro

Movimento Saúde Mental – rua Dr. Fernando Augusto, 980 – Bom Jardim



LEIA TAMBÉM | Saiba os horários da missas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no Montese



Para quem tem dificuldade de deslocamento, também há a opção de fazer doações financeiras por meio de pix, utilizando a chave inec@inec.org.br, ou acessando o site oficial da campanha: www.inec.org.br/doe.

O Inec também abriu o cadastro para instituições que atendem populações vulneráveis e que desejavam receber as doações arrecadadas. O cadastro estará disponível até o dia 14 de novembro e será prioritário para organizações que atuam com crianças, adolescentes, idosos, povos tradicionais e cozinhas comunitárias em Fortaleza e região metropolitana. As instituições deverão ter um CNPJ ativo e dados de contatos atualizados.