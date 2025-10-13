Abelhas na Barra do Ceará: o que fazer em caso de ataque?

Foto: Alizadelgun/Freepik Veja o que fazer em caso de ataque de abelhas

Um enxame de abelhas atingiu a região da Barra do Ceará desde a última sexta-feira, 10, na região compreendida entre a sede do Sesi e o Centro de Treinamento do Ferroviário, que foi interditado.

O imprevisto causou o adiamento do jogo de ida da final do Campeonato Cearense Sub-20, que seria ontem, 11, e foi realocada para a manhã deste domingo, 12, no estádio Presidente Vargas. Algumas pessoas que estavam no CT foram picadas pelos insetos, o que levanta questões sobre como se manter seguro em caso de ataque.

Veja abaixo dicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) sobre o que fazer em caso de ataque de abelhas.



O que fazer para se proteger de um ataque de abelhas?



É preciso estar alerta caso a colmeia de abelhas esteja em locais que precisem de acesso de pessoas, tenham crianças ou presença de animais presos. Nesses casos, o indicado é chamar o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção segura da colmeia e não afetar a segurança das pessoas.

Em situações em que a colmeia está em lugares isolados, é comum que as abelhas ataquem somente quando se sentem ameaçadas por indivíduos ou barulhos.

Veja o que fazer:

Afaste-se da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho;



Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag”, e só pare quando tiver certeza que elas não estão perto de você;



Se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe;



Quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco;



Independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outro sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato.

Conforme o Esportes O POVO, os jovens que foram picados no CT do Ferroviário foram encaminhados para unidades de saúde.



Leia mais Idoso é atacado por enxame de abelhas em Russas

O que fazer em caso de ataque de abelhas?



Caso você seja picado ou precise ajudar alguém que foi, o Corpo de Bombeiros dá as seguintes instruções:

Retirar imediatamente os ferrões para evitar que todo o veneno seja injetado na vítima. Para isso, não utilize o dedo ou pinça, a fim de não comprimir a bolsa de veneno. Recomenda-se retirar os ferrões com o auxílio de uma lâmina de canivete ou faca, raspando cuidadosamente rente à pele;



Lavar abundantemente os locais atingidos com água corrente, sem esfregar a pele para não espalhar mais rapidamente o veneno;



Aplicar bolsas de gelo no local das picadas para diminuir o inchaço;



Aplicar no local das ferroadas, sem esfregar, uma pomada com antialérgico e analgésico para amenizar as dores;



Nos casos de pessoas alérgicas e nos pacientes que não estão passando bem, procurar atendimento médico com urgência.



Com informações de Lara Vieira.

